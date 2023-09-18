Эти качества сделают любого мужчину привлекательным: Гид по обольщению из 7 шагов

Какие качества делают мужчину привлекательным? Ответ на этот вопрос найти сложно, но, несомненно, есть универсальные приёмы и советы, помогающие стать более желанным в глазах женщин. Рассмотрим семь лайфхаков, которые точно заставят дам по вам мечтательно вздыхать.

1. Дарите подарки, сделанные своими руками

Как добавить баллов к привлекательности: 7 советов для мужчин. Фото © Shutterstock

Женщины любят внимание и заботу. Не всегда нужно покупать дорогие подарки, чтобы выразить свою любовь. Знаки внимания, которые вы полностью сделали сами, оказываются куда более ценными. Приготовьте бульон, когда девушка или жена заболела. Съездите за город и нарвите охапку цветов — такой подарок покажет, что вы не только заботитесь о ней, но и готовы потратить на даму сердца время и энергию.

2. Слушайте и запоминайте даже мелкие детали

Слушайте свою женщину и запоминайте даже мелкие детали. Какой у неё любимый цвет, какое блюдо нравится. Если вы покажете, что знаете её лучше, чем кто-либо другой, это непременно увеличит вашу привлекательность в женских глазах.

3. Не забывайте, что вы взрослый человек

Новые секреты привлекательности: 7 лайфхаков для парней. Фото © Shutterstock

Можно без конца шутить о том, что "мальчики такие мальчики", но никто не хочет строить серьёзные отношения с парнем, который ведёт себя как ребёнок. Взрослый человек должен уметь не только заботиться о своей любимой, но и быть ответственным, эмоционально зрелым и уважительным. Если вы будете вести себя соответствующим образом, это покажет даме сердца вашу зрелость и готовность к серьёзным отношениям.

4. Найдите увлечение в жизни

Найдите занятие, которое будет вам по душе, что-то, что каждый день станет зажигать искру в глазах. Спорт, рисование, игра на музыкальном инструменте, что угодно — то, что окажется личным вдохновением. Когда вы счастливы, становитесь более привлекательным для других. Кроме того, если у мужчины есть своё увлечение, то это позволит ему развиваться. Что также повлияет на формирование положительного образа в глазах других людей.

5. Будьте готовы быть рядом, когда ей это нужно

+100 500 баллов к привлекательности: 7 советов для мужчин. Фото © Shutterstock

Когда девушка нуждается в поддержке, будьте готовы быть рядом с ней. Не ждите ничего взамен, просто поддержите, уделив время. Это позволит второй половинке почувствовать вашу поддержку и заботу, а также покажет готовность быть рядом в любых ситуациях — так и влюбиться можно!

6. Будьте добры со всеми, а не только со своей любимой

Если вы добры со всеми, это уже многое говорит о характере мужчины. Женщины любят, когда партнёры уважительно относятся к другим людям. То, что вы заботитесь о других и умеете проявлять эмпатию, — знак, что из вас получится не только хороший муж, но и уверенный отец. Балл в вашу пользу!

7. Никогда не переставайте ухаживать за ней

Как стать более привлекательным для женщин: 7 лайфхаков. Фото © Shutterstock

Никогда не переставайте ухаживать за своей любимой, даже если конфетно-букетный период закончился. То, что вы готовы показывать любовь и заботу не в шаблонных рамках, сделает вас более привлекательным в её глазах. Не забывайте, что, даже находясь в длительных отношениях, романтика помогает сохранить искру в паре. А это гарантированно отсрочит развод.