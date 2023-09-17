5 звёздных наследников, которые выросли и переплюнули по красоте знаменитых родителей

В мире российского шоу-бизнеса талант и сногсшибательная красота, видимо, передаются по наследству. Иначе как объяснить то, что дети наших знаменитостей вырастают такими же харизматичными и симпатичными, как и их родители. А иногда и ещё лучше!

Сын Тины Канделаки Леонтий

Сын Тины Канделаки Леонтий Кондрахин повзрослел и стал невероятно привлекательным парнем с модельной внешностью. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / eontinator

Сын российской телеведущей Леонтий Кондрахин восхитил Сеть своей красотой. Поклонники даже сравнили его со звездой "Голодных игр" — австралийским актёром Лиамом Хемсвортом — и отметили, что он хорошеет с каждым днём. О старшей дочери Тины Канделаки Мелании известно больше, чем о её брате, потому что Лео старается не привлекать к себе особого внимания. Сейчас парню 22 года, хотя, казалось бы, недавно Канделаки выкладывала фотографию с подростком. А теперь он уже настоящий жених! Но Леонтий вступать в брак пока не спешит, парень решил реализовать себя в музыкальном бизнесе. Канделаки не раз рассуждала в соцсетях о том, что она, видимо, сделала в жизни что-то хорошее, раз Всевышний наградил её таким сыном.

Дочка Ивана Урганта Эрика

Не родная, но очень любимая Иваном Ургантом дочь Эрика стала сексапильной бунтаркой, активно участвующей в мире моды. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / e_ttg

Дочь телеведущего и актёра 23-летняя Эрика не боится экспериментов и откровенных образов. А подписчики считают её королевой стиля, ведь каждый пост претендует на звание манифеста против стереотипов и модных канонов. Девочка выросла настоящей красавицей. Эрика живёт в Америке, её тело покрыто татуировками, она настоящая бунтарка! Иван Ургант приходится ей отчимом, однако между ними всегда были очень близкие отношения. Поклонники удивлены, насколько Эрика раскрепощена и привлекательна.

Сын Валерии Арсений

Сын Валерии Арсений Шульгин стал совсем взрослым — ему 24 года, но уберите руки от красавца! Он уже женат. Фото © ТАСС / Вадим Тараканов

Сын певицы Валерии и продюсера Александра Шульгина стал таким взрослым и красивым! Парню исполнилось 24 года. Судьба Арсения — музыка. Мама — звезда эстрады, отец и отчим — музыкальные продюсеры, сестра — певица, бабушка — пианистка, дед — дирижёр. Музыкой Арсений начал заниматься с четырёх лет. В 13 юный пианист завоевал второе место в престижном детском музыкальном конкурсе "Щелкунчик". Потом было ещё немало музыкальных фестивалей и конкурсов. Но в 16 лет Арсений решил, что хочет заниматься бизнесом. Сейчас вместе с женой Лианой они воспитывают дочь по имени Селин. Кстати, такое имя девочке дали вовсе не в честь знаменитой канадской певицы — это соединение имён родителей Сеня и Лиана. Парень модно одевается и поражает поклонников невероятной улыбкой.

Сын Полины Гагариной Андрей

Сын Гагариной Андрей подрос и стал великолепным мачо с обложки журнала. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / gagara1987

Андрей родился в первом браке певицы Полины Гагариной с актёром Петром Кисловым. Звёзды познакомились в Школе-студии МХАТ, где оба учились. Интересно, что ещё в 12 лет артистка предсказала своё будущее: она заявила, что в 20 лет родит сына со светлыми волосами, которого назовёт Андрюшей. Так и получилось. Андрею 16, он, как и мама, интересуется музыкой, учится в музыкальной школе. Парень уже выступает вместе с Полиной на сцене: впервые он аккомпанировал на сольном концерте певицы. Выглядит парень просто как мачо с обложки модного журнала. Мать мальчика в своём микроблоге писала, что только на сцене осознала, насколько её сын вырос. Андрей очень ответственно готовится к выступлениям, уверенно держится и смело аккомпанирует звёздной маме на больших телевизионных концертах.

Сын Верника Григорий

Сын Игоря Верника Григорий сшибает с ног своей потрясающей улыбкой и мужественностью. Парню 23, но он снялся уже в 28 фильмах. Фото © ТАСС / Антон Новодережкин