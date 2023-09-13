5 советских звёзд, чьи смерти до сих пор покрыты тайной и мраком

Шукшину "помогли". Науменко разбили голову грабители. Талькова застрелил его менеджер. Белявский покончил с собой от безысходности. С Каморным расправился милиционер. Эти и другие версии странных смертей — в нашей подборке.

Василий Шукшин: сердце или убийство

Как на самом деле погиб знаменитый советский актёр Василий Шукшин? Фото © ТАСС / Анатолий Ковтун

С августа по октябрь 1974 года Шукшин снимался в фильме "Они сражались за Родину". 4 октября он должен был вернуться в Москву. 1 октября Шукшин позвонил домой, сходил в баню, посмотрел хоккейный матч и отправился спать. На следующее утро советская знаменитость не проснулась. Коллега пошёл его будить: пульса не было.

Врачи констатировали смерть от сердечной недостаточности. По другой версии, Шукшина убили: у актёра СССР было здоровое сердце, а за пару дней до трагедии на площадке появился незнакомец, который исчез сразу после случившегося.

Майк Науменко: алкоголь или ограбление

Загадочная смерть советских знаменитостей: Майк Науменко. Фото © Wikipedia / Джоанна Стингрей

Лидера группы "Зоопарк" нашли мёртвым у себя дома в августе 1991 года. Он скончался из-за кровоизлияния в мозг. По одной из версий, музыканту перед этим проломили череп: якобы подростки видели, как во дворе кто-то поднимает его с земли. В пользу ограбления говорит и пропажа личных вещей Майка.

У продюсера Алексея Рыбина другое мнение. По его словам, во всём виновато пьянство: Науменко просто не устоял на ногах, упал на асфальт и неудачно ударился головой.

Игорь Тальков: чужой охранник или свой менеджер

Из-за чего на самом деле погиб Игорь Тальков? Фото © ТАСС / Владимир Яцина

Талькова убили в октябре 1991 года перед концертом в питерском дворце спорта "Юбилейный". Кто это сделал, до сих пор непонятно. Смертельный выстрел прозвучал во время потасовки возле гримёрки. В конфликте приняли участие сам Тальков, его администратор и охранники, а также телохранители певицы Азизы.

Сначала подозрение пало на охранника Азизы, потом — на менеджера Талькова. Мёртвого певца отвезли в реанимацию военного госпиталя. Тело не вскрывали и никому не показывали, а потом на военном самолёте доставили в Москву в цинковом гробу. Уголовное дело до сих пор не закрыто.

Александр Белявский: самоубийство или падение

Загадочные смерти знаменитостей СССР: Из-за чего умер Александр Белявский? Фото © Wikipedia

В 2003 году Белявский пережил инсульт: он потерял речь, а вместе с ней и возможность работать. Актёр прожил ещё 9 лет, но умер не из-за проблем со здоровьем.

Его тело обнаружили возле дома в сентябре 2012-го. Экспертиза показала, что артист выпал из окна пятого этажа, где нашли его трость (сам он жил на третьем). Версий случившегося две: либо Белявский покончил с собой, либо ему стало плохо — и он просто упал с высоты.

Юрий Каморный: спасение невинной или превышение полномочий

Почему умер любимец советских женщин и популярный актёр СССР Юрий Каморный? Кадр из видео © YouTube / Центральное Телевидение

Каморный трагически погиб в ноябре 1981 года. Актёр был очень популярен, особенно среди женщин, но после тридцати его жизнь пошла под откос. Популярный артист СССР ушёл от жены и дочери, поселился в коммуналке, стал водить любовниц и много пить. Соседи много раз жаловались на буйный нрав знаменитости. Однажды они услышали из его комнаты женские крики и вызвали милицию. Страж порядка пытался утихомирить актёра, который угрожал женщине ножом, но тот не унимался.