7 умопомрачительных нарядов с MVA 2023, надеть которые осмелится только стиляга или сумасшедший

На этот раз на красной дорожке MTV Video Music Awards 2023 года звёзды решили не только привлечь внимание, но и поразить своей смелостью и экспериментами в моде. От любопытных широких плеч до металлических платьев — собрали всё самое интересное в подборке ниже.

Деми Ловато

Деми Ловато на премии MTV Video Music Awards 2023. Фото © ТАСС / AP Evan Agostini, EPA / SARAH YENESEL

А вы знали, что широкие плечи снова в моде? Как-то иначе образ Деми Ловато в стиле 80-х не объяснить. Девушка пришла на красную дорожку премии в смелом образе от молодого китайского бренда Buerlangma. Вот это мода, вот это мы понимаем. В остальном же наряд певицы крайне приятный. Особого внимания заслуживает работа визажиста — макияж отлично дополняет весь образ.

Джаред Лето

Джаред Лето на красной дорожке MTV Video Music Awards 2023. Фото © Getty Images for MTV / Jason Kempin, Catherine Powell

Кажется, у Джареда всё-таки забрали ключи от фонтана молодости — за последние годы мужчина сильно постарел — и его образы никак не помогают это скрыть. 51-летний певец пришел на MVA 2023 в бесформенном полупрозрачном платье и кожаных сапогах. Завершил образ футуристическими металлическими браслетами, воротником и макияжем смоки-айс. Выглядит это, мягко говоря, чудно.

Тинаши

Тинаши и "голое" платье на красной дорожке MTV Video Music Awards 2023. Фото © Getty Images / FilmMagic / Dia Dipasupil

Вроде бы, когда звёзды приходят голышом на красную дорожку, все должны падать в обморок от "смелости" таких модных решений. Но на дворе 2023 год и за последнее десятилетие подобные выходы стали неотъемлемой частью большинства поп-культурных мероприятий. В этот раз пощеголять своими формами на MTV Video Music Awards решила американская певица Тинаши. Прозрачное сверкающее платье в пол… и всё. Сколько раз мы это уже видели. Следующий!

Билли Портер

Самые необычные и смешные образы MTV Video Music Awards 2023 — Билли Портер. Фото © Getty Images / Taylor Hill

Кто бы мог подумать, что "вернуть мой две тысячи седьмой" сможет Билли Портер. Правда, чёлка набок почему-то оттенка блонд — не по канону. Последние годы актёр активно эпатирует своими появлениями на мероприятиях, но на этот раз вышло просто что-то смешное. Образ в стиле телемюзикла "Золушка" 2002 года — если бы так оделся Леонтьев, никто бы и глазом не повёл.

Doja Cat

Платье-паутина Doja Cat произвело фурор на премии MTV Video Music Awards 2023. Фото © Getty Images / FilmMagic / Bauer-Griffin / Axelle

Рэперша Doja Cat пришла на красную дорожку премии MTV Video Music Awards 2023 в лёгком платье, напоминающем паутину, на голое тело. Причём, в отличие от Тинаши, она даже не побеспокоилась заклеить соски скотчем — они то и дело просвечивали сквозь "ткань". Хорошо, что хотя бы стринги надела. Впрочем, из-за того что они телесного цвета, трусишки легко не заметить.

Селена Гомес

Селена Гомес и красивый образ на ковровой дорожке MTV Video Music Awards 2023. Фото © Getty Images / Udo Salters / Patrick McMullan, Taylor Hill

Что именно из себя представляет платье Селены Гомес от Oscar de la Renta, никто не понял. То ли огонь, то ли какие-то лианы ядовитого дерева. В любом случае образ получился необычным и крайне эффектным.

Карди Би

В чем на премию MTV Video Music Awards 2023 пришла певица Карди Би. Фото © Getty Images / Taylor Hill, Getty Images for MTV / Kevin Mazur

Карди — тут ничего неожиданного — собрала все взгляды на себе, когда пришла на красную дорожку в металлическом (буквально) платье без бретелек от Дилары Фындыкоглу. Издалека образ напоминал доспехи, присмотревшись, можно заметить, что платье расшито сотнями заколок для волос! Такое переосмысление тренда на хром, который задала Бейонсе, точно заслуживает внимания.

В этом году на красной дорожке MTV Video Music Awards было много интересных образов. Кто-то в них влюбится, кто-то будет закатывать глаза, причитая, что "раньше было лучше". Но со своей задачей дизайнеры и сами звёзды справились, вызвать эмоции у них получилось. А какие выходы понравились больше всего вам?