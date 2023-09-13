До безумия трогательная сцена: Наталья Рудова исполнила мечту детства и подарила маме квартиру
Кто бы мог подумать, что торжественное вручение подарка на день рождения обернётся потоком сентиментальных слёз. Устроить такое актриса готовилась с 12 лет.
Иногда, чтобы исполнить мечту детства, стоит не только подождать, но и приложить немалые усилия. Актриса — прямое тому доказательство, ведь мечту детства Наталья Рудова исполнила только в 40 лет.
Сегодня в семье звезды сериала "Татьянин день" случилось счастливое событие. И не только из-за дня рождения Валентины Павловны — мамы Натальи. Но и потому что сама Рудова удачно подсуетилась и убила сразу двух зайцев. И подарок вручила, и мечту детства исполнила.
Наталья Рудова устроила сюрприз маме на день рождения, подарив ей новую квартиру. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / rudovanata
"Мне было 12 лет, когда мы остались без собственного жилья. И очень много лет мы скитались по съёмным квартирам и комнатам. Одна из самых моих больших мечт сбылась", — со слезами на глазах и дрожью в голосе говорит на видео Наталья Рудова, вручая маме связку ключей от новенькой квартиры.
После актриса устроила женщине небольшую экскурсию по новой собственности, обращая внимание, что на обстановку можно не смотреть, ведь предстоит ещё капитальный ремонт.
Невозможно сдержать слёзы, смотря, как счастливы Наталья Рудова и её мама. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / rudovanata
Невероятно трогательный момент получился, не правда ли? Хочется только умиляться и улыбаться, глядя на сентиментальность и радость женщин. И конечно же, пожелать удачи в ремонте.
Но почему мечтать о таком подарке маме Наталья Рудова начала именно с 12 лет? Именно тогда родители будущей знаменитой артистки развелись. Кстати, шокировал новостью о расторжении брака и шоумен Тимур Родригез, пожелавший после 16 лет стать снова одиноким волком.
Знаменитости
В Казахстане после поездки Мусагалиева в ДНР перестали продавать билеты на концерты "Камызяк"
сегодня в 12:52
Комик Андрей Бебуришвили рассказал о своём состоянии после вызова неотложки
сегодня в 12:14
"Хочу ходить с голой жопой": Похудевшая Самбурская отказывается от одежды и гуляет в трусах
сегодня в 11:00
ТАСС / Вадим Тараканов