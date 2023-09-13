До безумия трогательная сцена: Наталья Рудова исполнила мечту детства и подарила маме квартиру

Иногда, чтобы исполнить мечту детства, стоит не только подождать, но и приложить немалые усилия. Актриса — прямое тому доказательство, ведь мечту детства Наталья Рудова исполнила только в 40 лет.

Сегодня в семье звезды сериала "Татьянин день" случилось счастливое событие. И не только из-за дня рождения Валентины Павловны — мамы Натальи. Но и потому что сама Рудова удачно подсуетилась и убила сразу двух зайцев. И подарок вручила, и мечту детства исполнила.

Наталья Рудова устроила сюрприз маме на день рождения, подарив ей новую квартиру. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / rudovanata

"Мне было 12 лет, когда мы остались без собственного жилья. И очень много лет мы скитались по съёмным квартирам и комнатам. Одна из самых моих больших мечт сбылась", — со слезами на глазах и дрожью в голосе говорит на видео Наталья Рудова, вручая маме связку ключей от новенькой квартиры.

После актриса устроила женщине небольшую экскурсию по новой собственности, обращая внимание, что на обстановку можно не смотреть, ведь предстоит ещё капитальный ремонт.

Невозможно сдержать слёзы, смотря, как счастливы Наталья Рудова и её мама. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / rudovanata

Невероятно трогательный момент получился, не правда ли? Хочется только умиляться и улыбаться, глядя на сентиментальность и радость женщин. И конечно же, пожелать удачи в ремонте.