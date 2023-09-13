Комик Андрей Бебуришвили рассказал о своём состоянии после вызова неотложки
Комик Андрей Бебуришвили. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / hooba_bebur
Стендапер Андрей Бебуришвили, который вызвал неотложную помощь, сообщил, что у него всё в порядке со здоровьем. Он заверил, что никаких симптомов заболевания у него сейчас нет.
"Нет, со мной всё в порядке. Ничего нет, спасибо", — отметил комик в беседе с телеканалом "360".
По сведениям СМИ, у Бебуришвили начались сильные боли в животе и поднялась температура. Он принял решение вызвать скорую, но от госпитализации отказался после оказания первой помощи.