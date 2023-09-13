Регион

Уведомления отключены

13 сентября, 12:14

Комик Андрей Бебуришвили рассказал о своём состоянии после вызова неотложки

<p>Комик Андрей Бебуришвили. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / hooba_bebur</p>

Комик Андрей Бебуришвили. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / hooba_bebur

Стендапер Андрей Бебуришвили, который вызвал неотложную помощь, сообщил, что у него всё в порядке со здоровьем. Он заверил, что никаких симптомов заболевания у него сейчас нет.

"Нет, со мной всё в порядке. Ничего нет, спасибо", — отметил комик в беседе с телеканалом "360".

Отец Леонида Агутина успокоил фанатов после тревожной новости о госпитализации

Отец Леонида Агутина успокоил фанатов после тревожной новости о госпитализации

По сведениям СМИ, у Бебуришвили начались сильные боли в животе и поднялась температура. Он принял решение вызвать скорую, но от госпитализации отказался после оказания первой помощи.

Андрей Бражников
  • Новости
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров