Комик Андрей Бебуришвили рассказал о своём состоянии после вызова неотложки

Стендапер Андрей Бебуришвили, который вызвал неотложную помощь, сообщил, что у него всё в порядке со здоровьем. Он заверил, что никаких симптомов заболевания у него сейчас нет.

"Нет, со мной всё в порядке. Ничего нет, спасибо", — отметил комик в беседе с телеканалом "360".