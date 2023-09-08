Регион

Уведомления отключены

8 сентября, 15:27

Отец Леонида Агутина успокоил фанатов после тревожной новости о госпитализации

Певец Николай Агутин опроверг информацию о своей госпитализации

<p>Певец Николай Агутин. Обложка © ТАСС / Дмитрий Феоктистов</p>

Певец Николай Агутин. Обложка © ТАСС / Дмитрий Феоктистов

Николай Агутин — отец знаменитого певца Леонида Агутина — опроверг появившуюся информацию о якобы своей госпитализации. В беседе с телеканалом "360" он отметил, что в данный момент находится дома.

"У меня всё в порядке, я дома, это я на один день приехал туда [в больницу] совсем по другой причине. У меня ничего не происходит такого неприятного, <...> всё хорошо", сказал он.

Сегодня СМИ сообщили, что Николая Агутина госпитализировали с эмболией и тромбозом вены. Он якобы неудачно подвернул ногу в бассейне, после чего боль стала невыносимой.

Жена Стоянова двумя словами отреагировала на сообщения о госпитализации артиста

Жена Стоянова двумя словами отреагировала на сообщения о госпитализации артиста

Ранее стало известно о госпитализации в Москве знаменитой советской телеведущей — диктора Центрального телевидения Азы Лихитченко. По данным Mash, она находится в реанимации с инфарктом миокарда.

Матвей Константинов
  • Новости
  • Леонид Агутин
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров