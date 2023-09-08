Отец Леонида Агутина успокоил фанатов после тревожной новости о госпитализации
Певец Николай Агутин опроверг информацию о своей госпитализации
Певец Николай Агутин. Обложка © ТАСС / Дмитрий Феоктистов
Николай Агутин — отец знаменитого певца Леонида Агутина — опроверг появившуюся информацию о якобы своей госпитализации. В беседе с телеканалом "360" он отметил, что в данный момент находится дома.
"У меня всё в порядке, я дома, это я на один день приехал туда [в больницу] совсем по другой причине. У меня ничего не происходит такого неприятного, <...> всё хорошо", — сказал он.
Сегодня СМИ сообщили, что Николая Агутина госпитализировали с эмболией и тромбозом вены. Он якобы неудачно подвернул ногу в бассейне, после чего боль стала невыносимой.
Ранее стало известно о госпитализации в Москве знаменитой советской телеведущей — диктора Центрального телевидения Азы Лихитченко. По данным Mash, она находится в реанимации с инфарктом миокарда.