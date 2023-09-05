Регион

Уведомления отключены

5 сентября, 10:04

Икона советского Центрального телевидения экстренно доставлена в московскую больницу

Mash: Советскую телеведущую Азу Лихитченко госпитализировали в Москве

Знаменитую советскую телеведущую, диктора Центрального телевидения Азу Лихитченко экстренно доставили в московскую больницу. По данным Mash, у неё диагностировали инфаркт миокарда.

Легенде программы "Время" за последние дни дважды вызывали скорую: первый раз — 3 сентября, когда у Лихитченко случился приступ удушья, но от госпитализации она отказалась, а второй раз — 4 сентября. Ей повторили электрокардиографию, поставили предварительный диагноз и забрали в клинику.

Сейчас именитая наставница Екатерины Андреевой находится в реанимации, её состояние оценивают как тяжёлое.

Жена Стоянова двумя словами отреагировала на сообщения о госпитализации артиста

Жена Стоянова двумя словами отреагировала на сообщения о госпитализации артиста

А ранее Лайф писал, что легендарного ведущего программы "В мире животных" Николая Дроздова снова госпитализировали в Москве. Сам 86-летний зоолог рассказал, что врачи уже назначили ему обследование и инъекции.

Обложка ©

ТАСС / Евгений Стукалин

Марина Калегина
  • Новости
  • Здоровье
  • Общество
  • Москва

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров