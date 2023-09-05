Икона советского Центрального телевидения экстренно доставлена в московскую больницу

Знаменитую советскую телеведущую, диктора Центрального телевидения Азу Лихитченко экстренно доставили в московскую больницу. По данным Mash, у неё диагностировали инфаркт миокарда.

Легенде программы "Время" за последние дни дважды вызывали скорую: первый раз — 3 сентября, когда у Лихитченко случился приступ удушья, но от госпитализации она отказалась, а второй раз — 4 сентября. Ей повторили электрокардиографию, поставили предварительный диагноз и забрали в клинику.

Сейчас именитая наставница Екатерины Андреевой находится в реанимации, её состояние оценивают как тяжёлое.