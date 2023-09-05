Икона советского Центрального телевидения экстренно доставлена в московскую больницу
Mash: Советскую телеведущую Азу Лихитченко госпитализировали в Москве
Знаменитую советскую телеведущую, диктора Центрального телевидения Азу Лихитченко экстренно доставили в московскую больницу. По данным Mash, у неё диагностировали инфаркт миокарда.
Легенде программы "Время" за последние дни дважды вызывали скорую: первый раз — 3 сентября, когда у Лихитченко случился приступ удушья, но от госпитализации она отказалась, а второй раз — 4 сентября. Ей повторили электрокардиографию, поставили предварительный диагноз и забрали в клинику.
Сейчас именитая наставница Екатерины Андреевой находится в реанимации, её состояние оценивают как тяжёлое.
А ранее Лайф писал, что легендарного ведущего программы "В мире животных" Николая Дроздова снова госпитализировали в Москве. Сам 86-летний зоолог рассказал, что врачи уже назначили ему обследование и инъекции.
ТАСС / Евгений Стукалин