Жена Стоянова двумя словами отреагировала на сообщения о госпитализации артиста
Жена госпитализированного актёра Стоянова: С ним всё ок!
Супруга народного артиста Российской Федерации, актёра театра и кино Юрия Стоянова прокомментировала информацию СМИ о том, что её муж попал в больницу. По некоторым данным, у 66-летнего Юрия Николаевича обострение гипертонической болезни.
"Всё ок", — заявила жена артиста нашим коллегам с телеканала "360".
А ранее Лайф писал, что легендарного ведущего программы "В мире животных" Николая Дроздова снова госпитализировали в Москве. Сам 86-летний зоолог рассказал, что врачи уже назначили ему обследование и инъекции.
Агентство "Москва"/ Александр Авилов