Жена Стоянова двумя словами отреагировала на сообщения о госпитализации артиста

Супруга народного артиста Российской Федерации, актёра театра и кино Юрия Стоянова прокомментировала информацию СМИ о том, что её муж попал в больницу. По некоторым данным, у 66-летнего Юрия Николаевича обострение гипертонической болезни.

Юрий Стоянов и Глеб Калюжный "съели" цветы и кактус на съёмке для глянца

А ранее Лайф писал, что легендарного ведущего программы "В мире животных" Николая Дроздова снова госпитализировали в Москве. Сам 86-летний зоолог рассказал, что врачи уже назначили ему обследование и инъекции.