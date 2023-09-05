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5 сентября, 08:32

Жена Стоянова двумя словами отреагировала на сообщения о госпитализации артиста

Жена госпитализированного актёра Стоянова: С ним всё ок!

Супруга народного артиста Российской Федерации, актёра театра и кино Юрия Стоянова прокомментировала информацию СМИ о том, что её муж попал в больницу. По некоторым данным, у 66-летнего Юрия Николаевича обострение гипертонической болезни.

"Всё ок", — заявила жена артиста нашим коллегам с телеканала "360".

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А ранее Лайф писал, что легендарного ведущего программы "В мире животных" Николая Дроздова снова госпитализировали в Москве. Сам 86-летний зоолог рассказал, что врачи уже назначили ему обследование и инъекции.

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Агентство "Москва"/ Александр Авилов

Марина Калегина
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