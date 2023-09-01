Юрий Стоянов и Глеб Калюжный "съели" цветы и кактус на съёмке для глянца

Актёры Юрий Стоянов и Глеб Калюжный появились на обложке петербургского глянцевого журнала "Собака", причём предстали они в совершенно новом и необычном образе. Все фото со съёмок опубликованы на официальном сайте издания.

Юрий Стоянов и Глеб Калюжный. Фото © t.me / Собака.ru

Юрий Стоянов и Глеб Калюжный. Фото © t.me / Собака.ru

Юрий Стоянов. Фото © t.me / Собака.ru

Съёмка была приурочена к выходу на экраны новой комедии "Трепачи", а артисты появились в объективе в лаконичных и экстравагантных образах. Есть кадры в классическом пальто, костюмах, жилете, джинсах и даже в юбке.

Глеб Калюжный. Фото © t.me / Собака.ru

Юрий Стоянов и Глеб Калюжный. Фото © t.me / Собака.ru

Юрий Стоянов и Глеб Калюжный. Фото © t.me / Собака.ru

На некоторых кадрах фотограф даже запечатлел, как они "едят" кактус на палочках, держат выкопанные цветы и гладят себя утюгами. За осуществление задумки стоит отдать должное стилисту Дарье Пашиной и фотографу Валентину Блоху.

Юрий Стоянов. Фото © t.me / Собака.ru

Глеб Калюжный. Фото © t.me / Собака.ru

"Обычно молодые смотрят на молодых. А тут вдруг молодёжи стали интересны те, кому 60 с гаком: считаю это и своей заслугой! Может, так сложилось, потому что интерес взаимен: я никогда не чурался ходить на шоу к молодым ребятам, хотя и избирательно. <...> Я шёл, потому что мне было важно их понять", — признался Стоянов в интервью.