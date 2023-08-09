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9 августа, 14:52

"Даже женщины шлют в личку": Звезда 90-х Наталья Штурм рассказала об обнажённых фото от поклонников

Певица Наталья Штурм призналась, что дочка одобряет её откровенные фотосессии

<p>Певица Наталья Штурм. Обложка © <a href="http://www.nataliashturm.ru/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Официальный сайт Натальи Штурм</a></p>

Певица Наталья Штурм. Обложка © Официальный сайт Натальи Штурм

Популярная в 90-е годы российская певица Наталья Штурм рассказала об отношении родственников к её эротическим фотосессиям. По словам исполнительницы, желание делиться с поклонниками обнажёнными снимками находит лишь поддержку в близком кругу.

"Дочь меня поощряет, а мама к таким вещам относится с юмором, как умный человек. Моей маме главное, чтобы я книги писала и пела", — призналась звезда в беседе с "Газетой.ru".

Знаменитость даже говорит, что обрела последователей среди своих поклонников, которые регулярно присылают ей откровенные фотографии. Речь идёт о представителях как слабого, так и сильного пола, подчеркнула Штурм.

"Мне даже женщины шлют в личку обнажённые фото, чтобы я заценила. А уж мужчины-то и подавно", — заключила певица.

56-летняя Наталья Штурм показала откровенное фото без нижнего белья и нарвалась на хейт

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Ранее Штурм высказалась о звёздах российского шоу-бизнеса, которые покинули страну после начала спецоперации. По словам знаменитости, их действия лишены какого-либо смысла.

Илья Пушкарев
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