56-летняя Наталья Штурм показала откровенное фото без нижнего белья и нарвалась на хейт

Певица Наталья Штурм решила порадовать подписчиков, опубликовав в соцсети откровенное фото. На снимке она предстала в красном платье с глубоким декольте и разрезами по бокам. При этом артистка была без нижнего белья.

Фото © Instagram (заблокирован в России, принадлежит признанной экстремистской корпорации Meta) / nataliashturm

"Ну хоть здесь всё стабильно", — подписала Штурм фотографию.

Однако подписчики не сильно обрадовались такой публикации кумира. Многие написали, что подобные фотографии постить нельзя, особенно женщинам, которые не то что замужем, а уже бабушками являются. Комментарии были такие: "Дама находится в глубочайшем климаксе, срочно в психушку", "Смотреть неприятно!", "С головой проблемы", "Публичный человек не должен так себя вести!"