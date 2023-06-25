56-летняя Наталья Штурм показала откровенное фото без нижнего белья и нарвалась на хейт
Подписчики раскритиковали Наталью Штурм за откровенную фотографию
Певица Наталья Штурм решила порадовать подписчиков, опубликовав в соцсети откровенное фото. На снимке она предстала в красном платье с глубоким декольте и разрезами по бокам. При этом артистка была без нижнего белья.
Фото © Instagram (заблокирован в России, принадлежит признанной экстремистской корпорации Meta) / nataliashturm
"Ну хоть здесь всё стабильно", — подписала Штурм фотографию.
Однако подписчики не сильно обрадовались такой публикации кумира. Многие написали, что подобные фотографии постить нельзя, особенно женщинам, которые не то что замужем, а уже бабушками являются. Комментарии были такие: "Дама находится в глубочайшем климаксе, срочно в психушку", "Смотреть неприятно!", "С головой проблемы", "Публичный человек не должен так себя вести!"
Ранее хейтеры напали и на Ларису Долину. Юзеры раскритиковали внешний вид певицы за то, что она выглядит моложе своих 67 лет, призвав её "стареть красиво". Однако артистка решила не оставлять комментарии хейтеров без ответа и поставила их на место всего одной фразой.
Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / nataliashturm