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25 июня, 13:55

56-летняя Наталья Штурм показала откровенное фото без нижнего белья и нарвалась на хейт

Подписчики раскритиковали Наталью Штурм за откровенную фотографию

Певица Наталья Штурм решила порадовать подписчиков, опубликовав в соцсети откровенное фото. На снимке она предстала в красном платье с глубоким декольте и разрезами по бокам. При этом артистка была без нижнего белья.

Фото © Instagram (заблокирован в России, принадлежит признанной экстремистской корпорации Meta) / nataliashturm

Фото © Instagram (заблокирован в России, принадлежит признанной экстремистской корпорации Meta) / nataliashturm

"Ну хоть здесь всё стабильно", — подписала Штурм фотографию.

Однако подписчики не сильно обрадовались такой публикации кумира. Многие написали, что подобные фотографии постить нельзя, особенно женщинам, которые не то что замужем, а уже бабушками являются. Комментарии были такие: "Дама находится в глубочайшем климаксе, срочно в психушку", "Смотреть неприятно!", "С головой проблемы", "Публичный человек не должен так себя вести!"

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Ранее хейтеры напали и на Ларису Долину. Юзеры раскритиковали внешний вид певицы за то, что она выглядит моложе своих 67 лет, призвав её "стареть красиво". Однако артистка решила не оставлять комментарии хейтеров без ответа и поставила их на место всего одной фразой.

Обложка ©

Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / nataliashturm

Светлана Оперук
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