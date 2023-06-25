"Не дождётесь!": Лариса Долина ответила хейтерам, призывавшим её "стареть красиво"

Пользователи Сети раскритиковали певицу Ларису Долину за то, что она выглядит моложе своих 67 лет. Однако артистка решила не оставлять комментарии хейтеров без ответа и поставила их на место всего одной фразой.

В соцсети Долина на днях опубликовала фотографию на фоне природы. На снимке певица стоит в бело-чёрном платье, которое хорошо подчёркивает её фигуру. Комментаторы обвинили её в сильной обработке кадра в фоторедакторе, а также призвали "стареть красиво".

"А стареть красиво — это как? Завернуться в пуховый платок, взять палку и тихо ждать ухода?.. Не дождётесь!" — заявила Долина.