"Не дождётесь!": Лариса Долина ответила хейтерам, призывавшим её "стареть красиво"
Долина ответила на критику пользователей, недовольных её внешним видом
Лариса Долина. Обложка © Instagram (заблокирован в России, принадлежит признанной экстремистской корпорации Meta) / larisa.dolina.official
Пользователи Сети раскритиковали певицу Ларису Долину за то, что она выглядит моложе своих 67 лет. Однако артистка решила не оставлять комментарии хейтеров без ответа и поставила их на место всего одной фразой.
В соцсети Долина на днях опубликовала фотографию на фоне природы. На снимке певица стоит в бело-чёрном платье, которое хорошо подчёркивает её фигуру. Комментаторы обвинили её в сильной обработке кадра в фоторедакторе, а также призвали "стареть красиво".
"А стареть красиво — это как? Завернуться в пуховый платок, взять палку и тихо ждать ухода?.. Не дождётесь!" — заявила Долина.
Ранее пластический хирург Анастасия Любченко похвалила Долину за качество кожи. По её словам, певица много внимания уделяет работе именно над качеством кожи, проходит курсы биоревитализации лица, шеи и области декольте.