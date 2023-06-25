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25 июня, 07:40

"Не дождётесь!": Лариса Долина ответила хейтерам, призывавшим её "стареть красиво"

Долина ответила на критику пользователей, недовольных её внешним видом

<p>Лариса Долина. Обложка © Instagram (заблокирован в России, принадлежит признанной экстремистской корпорации Meta) / larisa.dolina.official</p>

Лариса Долина. Обложка © Instagram (заблокирован в России, принадлежит признанной экстремистской корпорации Meta) / larisa.dolina.official

Пользователи Сети раскритиковали певицу Ларису Долину за то, что она выглядит моложе своих 67 лет. Однако артистка решила не оставлять комментарии хейтеров без ответа и поставила их на место всего одной фразой.

В соцсети Долина на днях опубликовала фотографию на фоне природы. На снимке певица стоит в бело-чёрном платье, которое хорошо подчёркивает её фигуру. Комментаторы обвинили её в сильной обработке кадра в фоторедакторе, а также призвали "стареть красиво".

"А стареть красиво — это как? Завернуться в пуховый платок, взять палку и тихо ждать ухода?.. Не дождётесь!" — заявила Долина.

"На старушку я не похожа": Лариса Долина приструнила подписчиц, взъевшихся из-за мини-шорт

"На старушку я не похожа": Лариса Долина приструнила подписчиц, взъевшихся из-за мини-шорт

Ранее пластический хирург Анастасия Любченко похвалила Долину за качество кожи. По её словам, певица много внимания уделяет работе именно над качеством кожи, проходит курсы биоревитализации лица, шеи и области декольте.

Светлана Оперук
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