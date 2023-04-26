От бровей до кончика носа: Хирурги "рассекретили" пластические операции Ларисы Долиной

67-летняя певица Лариса Долина до сих пор радует поклонников не по возрасту богатым и звучным голосом, а также моложавой внешностью. Всегда стильная и подтянутая, королева джаза не раз пользовалась услугами пластических хирургов, но, по всей видимости, Лариса Александровна может похвастаться чувством меры — редким качеством для звёздного олимпа.

По словам специалиста клиники пластической хирургии "Шарм голд" Анастасии Любченко, певица много внимания уделяет работе именно над качеством кожи, проходит курсы биоревитализации лица, шеи и области декольте. Кроме того, у звезды можно предположить периодические инъекции ботулотоксина, но опять-таки в умеренных дозировках, ведь мимика прекрасно сохранена и эффект застывшей маски полностью отсутствует, отмечает эксперт. Анастасия Любченко разглядела у Долиной и следы пластических операций.

"Это круговая блефаропластика, так как у женщины отсутствуют выраженные избытки кожи и грыжи в области верхних и нижних век. У Долиной достаточно чёткий овал лица, вследствие чего можно заподозрить лифтинг средней и нижней трети лица и шеи, можно также задуматься о выполненном эндоскопическом лобно-височном лифтинге, так как на некоторых фотографиях можно увидеть изменения позиции бровей. Возможно, были манипуляции с кончиком носа", — приводит слова пластического хирурга портал "Страсти".