КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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26 апреля, 09:46

От бровей до кончика носа: Хирурги "рассекретили" пластические операции Ларисы Долиной

Пластический хирург Любченко похвалила певицу Долину за качество кожи

<p>Ларисе Долиной 67 лет, но выглядит и звучит она прекрасно. Фото © ТАСС / Александр Щербак</p>

Ларисе Долиной 67 лет, но выглядит и звучит она прекрасно. Фото © ТАСС / Александр Щербак

67-летняя певица Лариса Долина до сих пор радует поклонников не по возрасту богатым и звучным голосом, а также моложавой внешностью. Всегда стильная и подтянутая, королева джаза не раз пользовалась услугами пластических хирургов, но, по всей видимости, Лариса Александровна может похвастаться чувством меры — редким качеством для звёздного олимпа.

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По словам специалиста клиники пластической хирургии "Шарм голд" Анастасии Любченко, певица много внимания уделяет работе именно над качеством кожи, проходит курсы биоревитализации лица, шеи и области декольте. Кроме того, у звезды можно предположить периодические инъекции ботулотоксина, но опять-таки в умеренных дозировках, ведь мимика прекрасно сохранена и эффект застывшей маски полностью отсутствует, отмечает эксперт. Анастасия Любченко разглядела у Долиной и следы пластических операций.

"Это круговая блефаропластика, так как у женщины отсутствуют выраженные избытки кожи и грыжи в области верхних и нижних век. У Долиной достаточно чёткий овал лица, вследствие чего можно заподозрить лифтинг средней и нижней трети лица и шеи, можно также задуматься о выполненном эндоскопическом лобно-височном лифтинге, так как на некоторых фотографиях можно увидеть изменения позиции бровей. Возможно, были манипуляции с кончиком носа", — приводит слова пластического хирурга портал "Страсти".

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Лариса Долина — советская и российская певица, демонстрирующая в своих песнях профессиональный эстрадный джазовый вокал. Исполнительница композиций "Льдинка" и "Погода в доме" является народной артисткой России (1998) и обладательницей множества премий. Подробнее о её творческой биографии и пути к успеху читайте на сайте uznayvse.ru.

Алексей Берковиц
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