"Уколы делают": Николай Дроздов снова попал в больницу
Телеведущего Дроздова вновь госпитализировали в Москве
Николай Дроздов. Фото © ТАСС / Владимир Гердо
Легендарного ведущего программы "В мире животных" Николая Дроздова снова госпитализировали в Москве. Сам 86-летний зоолог рассказал, что врачи уже назначили ему обследование и инъекции.
"Нормально, всё обошлось. Уколы делают, шесть уколов сделали", — приводит телеканал "360" его слова.
Телеведущий, несмотря на проблемы со здоровьем, остаётся в хорошем расположении духа. С ним в больницу на общее обследование приехала его супруга Татьяна. По предварительным данным, врачей обеспокоил анализ крови Дроздова: показатели холестерина и простатического специфического антигена (ПСА) значительно превышают норму.
Напомним, Дроздов также попадал в больницу в середине июля. Телеведущий позже рассказал, что у него диагностировали дивертикулёз кишечника: он решил резко сбросить лишние 15 килограммов, однако преклонный возраст сыграл свою роль. Также у учёного нашли две болезни глаз.