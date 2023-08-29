"Уколы делают": Николай Дроздов снова попал в больницу

Легендарного ведущего программы "В мире животных" Николая Дроздова снова госпитализировали в Москве. Сам 86-летний зоолог рассказал, что врачи уже назначили ему обследование и инъекции.

"Нормально, всё обошлось. Уколы делают, шесть уколов сделали", — приводит телеканал "360" его слова.