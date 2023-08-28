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28 августа, 11:38

Одного из первых наставников Набиуллиной госпитализировали в тяжёлом состоянии

Mash: Экс-министр экономики РФ Ясин находится в реанимации в тяжёлом состоянии

<p>Евгений Ясин. Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев</p>

Евгений Ясин. Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев

Бывшего министра экономики России и первого наставника главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной Евгения Ясина госпитализировали в тяжёлом состоянии. Как пишет Mash, сейчас он находится в реанимации.

По информации телеграм-канала, состояние 89-летнего Ясина врачи оценивают как тяжёлое. У него отёк головного мозга и серьёзные проблемы с сердцем. Кроме того, у именитого экономиста нарушено сознание, он отказывается от воды и еды.

Евгений Григорьевич Ясин — один из главных реформаторов 1990-х годов, участвовал в разработке программы "500 дней" по переходу СССР к рыночной экономике. С 1994 по 1997 год занимал пост министра экономики РФ. С 2018 года Ясина включили в состав Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека.

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Наталья Исакова
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