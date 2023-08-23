"Прогноз неутешительный": Российский чиновник впал в кому
Mash Gor: Министр Ингушетии по внешним связям и нацполитике Беков впал в кому
Ваха Беков. Обложка © Правительство Республики Ингушетия
Министр Республики Ингушетия по внешним связям и нацполитике Ваха Беков впал в кому после обострения панкреатита, сообщает Mash Gor.
По информации телеграм-канала, чиновник в течение нескольких дней пытался справиться с болевыми приступами дома, но в итоге был доставлен в больницу в Назрани. У Бекова ранее уже были проблемы с поджелудочной железой. Он соблюдал диету и постоянно наблюдался у медиков, однако заболевание всё же прогрессировало до острой формы. Сейчас врачи дают неутешительные прогнозы.
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