"Прогноз неутешительный": Российский чиновник впал в кому

По информации телеграм-канала, чиновник в течение нескольких дней пытался справиться с болевыми приступами дома, но в итоге был доставлен в больницу в Назрани. У Бекова ранее уже были проблемы с поджелудочной железой. Он соблюдал диету и постоянно наблюдался у медиков, однако заболевание всё же прогрессировало до острой формы. Сейчас врачи дают неутешительные прогнозы.