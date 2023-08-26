Названа причина смерти экс-главы администрации Ельцина Сергея Филатова
Жена экс-главы администрации Ельцина Сергея Филатова: У мужа была болезнь крови
Скончавшийся накануне экс-руководитель Администрации Президента Сергей Филатов страдал болезнью крови. Об этом сообщила его супруга Галина.
"В больнице [умер], в реанимацию его скорая помощь привезла. В реанимации не смогли его спасти. Это не онкология... Это низкие тромбоциты, в общем, с кровью связано", — приводит её слова "Звезда".
Напомним, бывший руководитель Администрации Президента России Сергей Филатов скончался в возрасте 87 лет. Он возглавлял президентскую администрацию при Борисе Ельцине в 1993–1996 годах. Также был первым заместителем председателя Верховного Совета РФ и народным депутатом.
ТАСС / АТИ ЦОВИ