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26 августа, 11:38

Названа причина смерти экс-главы администрации Ельцина Сергея Филатова

Жена экс-главы администрации Ельцина Сергея Филатова: У мужа была болезнь крови

Скончавшийся накануне экс-руководитель Администрации Президента Сергей Филатов страдал болезнью крови. Об этом сообщила его супруга Галина.

"В больнице [умер], в реанимацию его скорая помощь привезла. В реанимации не смогли его спасти. Это не онкология... Это низкие тромбоциты, в общем, с кровью связано", приводит её слова "Звезда".

Бывший народный депутат рассказал, почему Филатов пришёлся не ко двору Ельцина

Бывший народный депутат рассказал, почему Филатов пришёлся не ко двору Ельцина

Напомним, бывший руководитель Администрации Президента России Сергей Филатов скончался в возрасте 87 лет. Он возглавлял президентскую администрацию при Борисе Ельцине в 1993–1996 годах. Также был первым заместителем председателя Верховного Совета РФ и народным депутатом.

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ТАСС / АТИ ЦОВИ

Никита Никонов
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