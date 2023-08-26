Бывший народный депутат рассказал, почему Филатов пришёлся не ко двору Ельцина

Скончавшийся экс-глава администрации Бориса Ельцина Сергей Филатов пытался делать "интеллигентную политику", но время было жестокое. Об этом "Газете.ru" рассказал народный депутат РФ (1990–1993 годы), историк Евгений Кожокин.

"Он пришёл в политику, не будучи политиком по своему темпераменту, по своим психологическим особенностям. Может быть, это было и хорошо. Он пытался делать интеллигентную политику. А время было красивое, но жестокое. Поэтому на вершине власти Сергей Александрович держался недолго", — поделился он.

По его мнению, Филатов совсем не вписывался в окружение Ельцина и был его противоположностью. Чиновник иначе видел реализацию демократических принципов, но оказался перед выбором: поддержать Ельцина или вообще уйти из политики. После ухода с должности Филатов реализовался как общественник, поддерживая российскую творческую интеллигенцию, продолжил Кожокин.

"Сергей Александрович занимал высокие посты, но начальником в нашем, российском понимании этого слова он не стал. Он остался интеллигентом на высоких постах", — заключил он.