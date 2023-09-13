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13 сентября, 10:23

Стендаперу Андрею Бебуришвили пришлось экстренно вызвать скорую

Mash: Комику Бебуришвили потребовалась скорая помощь из-за сильной боли в животе

<p>Стендапер Андрей Бебуришвили. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / hooba_bebur</p>

Стендапер Андрей Бебуришвили. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / hooba_bebur

Стендаперу Андрею Бебуришвили потребовалась срочная медицинская помощь: у него начались сильные боли в животе и поднялась температура. Об этом сообщил Mash.

Врачи скорой помощи Москвы осмотрели комика, сбили симптомы и предложили госпитализацию. Юморист ложиться в больницу отказался.

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В июне Лайф рассказывал о том, что Бебуришвили женился. На свадьбе присутствовали многие известные коллеги комика по цеху: Илья Макаров, Денис Дорохов, Павел Дедищев, Гурам Амарян, Игорь Джабраилов, Саша Ваш, Алексей Смирнов и другие.

Юрий Лысенко
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