Стендаперу Андрею Бебуришвили пришлось экстренно вызвать скорую
Mash: Комику Бебуришвили потребовалась скорая помощь из-за сильной боли в животе
Стендапер Андрей Бебуришвили. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / hooba_bebur
Стендаперу Андрею Бебуришвили потребовалась срочная медицинская помощь: у него начались сильные боли в животе и поднялась температура. Об этом сообщил Mash.
Врачи скорой помощи Москвы осмотрели комика, сбили симптомы и предложили госпитализацию. Юморист ложиться в больницу отказался.
В июне Лайф рассказывал о том, что Бебуришвили женился. На свадьбе присутствовали многие известные коллеги комика по цеху: Илья Макаров, Денис Дорохов, Павел Дедищев, Гурам Амарян, Игорь Джабраилов, Саша Ваш, Алексей Смирнов и другие.