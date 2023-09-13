Стендаперу Андрею Бебуришвили пришлось экстренно вызвать скорую

Стендаперу Андрею Бебуришвили потребовалась срочная медицинская помощь: у него начались сильные боли в животе и поднялась температура. Об этом сообщил Mash.

В июне Лайф рассказывал о том, что Бебуришвили женился. На свадьбе присутствовали многие известные коллеги комика по цеху: Илья Макаров, Денис Дорохов, Павел Дедищев, Гурам Амарян, Игорь Джабраилов, Саша Ваш, Алексей Смирнов и другие.