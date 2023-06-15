Резидент Comedy Club Андрей Бебуришвили женился на беременной возлюбленной
Тамби Масаев показал видео со свадьбы звезды Comedy Club Андрея Бебуришвили
Звезда Comedy Club Андрей Бебуришвили женился. Видео со свадьбы появилось на странице комика Тамби Масаева в "Инстаграме"*.
Свадьба Андрея Бебуришвили. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / tambi_masaev
Об избраннице комика известно немного. Девушку зовут Мария, она сооснователь книжного клуба в Петербурге. Также, по некоторым данным, пара ждёт ребёнка.
На опубликованных кадрах можно увидеть, как Андрей ведёт невесту под венец и благодарит собравшихся на торжество гостей. Бебуришвили пригласил на свадьбу многих известных коллег по цеху: Илью Макарова, Дениса Дорохова, Павла Дедищева, Гурама Амаряна, Игоря Джабраилова, Сашу Ваша, Алексея Смирнова и многих других.
Кстати, комик рассказывал о планируемой свадьбе ещё в апреле в одном из своих монологов на ТВ. Тогда он посетовал на дороговизну мероприятия, но зато раскрыл, что торжество запланировано на лето.
Тамби Масаев, который также присутствовал на свадьбе и выложил кадры с неё в Сеть, — на сегодняшний день один из популярнейших комиков на отечественной сцене. В чём секрет юмориста, какова была его история становления и как он создаёт альтернативу империи Comedy Club, вы можете узнать в нашем материале.
* Заблокирован в России, принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией.
Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / tambi_masaev