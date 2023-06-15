Резидент Comedy Club Андрей Бебуришвили женился на беременной возлюбленной

Звезда Comedy Club Андрей Бебуришвили женился. Видео со свадьбы появилось на странице комика Тамби Масаева в "Инстаграме"*.

Свадьба Андрея Бебуришвили. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / tambi_masaev

Об избраннице комика известно немного. Девушку зовут Мария, она сооснователь книжного клуба в Петербурге. Также, по некоторым данным, пара ждёт ребёнка.

На опубликованных кадрах можно увидеть, как Андрей ведёт невесту под венец и благодарит собравшихся на торжество гостей. Бебуришвили пригласил на свадьбу многих известных коллег по цеху: Илью Макарова, Дениса Дорохова, Павла Дедищева, Гурама Амаряна, Игоря Джабраилова, Сашу Ваша, Алексея Смирнова и многих других.

Кстати, комик рассказывал о планируемой свадьбе ещё в апреле в одном из своих монологов на ТВ. Тогда он посетовал на дороговизну мероприятия, но зато раскрыл, что торжество запланировано на лето.

Тамби Масаев, который также присутствовал на свадьбе и выложил кадры с неё в Сеть, — на сегодняшний день один из популярнейших комиков на отечественной сцене. В чём секрет юмориста, какова была его история становления и как он создаёт альтернативу империи Comedy Club, вы можете узнать в нашем материале.