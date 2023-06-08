В Сингапуре открестились от комика Джоселин Чиа после её шутки о разбившемся самолёте

Вивиан Балакришнан, министр иностранных дел Сингапура извинился перед малазийцами за неуместную шутку комика Джоселин Чиа про рейс МН370, который исчез в 2014 году.

Балакришнан заявил, что слова юмористки не отражают позицию всех сингапурцев, подчеркнув, что в Сингапуре высоко ценят связь с Малайзией.

Ранее на этой неделе Джоселин Чиа, родившаяся в Сингапуре, дала выступление в нью-йоркском клубе Comedy Cellar, в её программе была шутка на тему того, что отделение Сингапура от Малайзии в 1965 году поставило его в ряд стран первого мира, тогда как Малайзия до сих пор находится среди догоняющих государств. А после этого комик упомянула трагедию с МН370, случившуюся девять лет назад.

"Почему Малайзия не навещала Сингапур 40 лет? Она пыталась, но вы же знаете, что малайзийские самолёты не умеют летать", — сострила Чиа. Зрители встретили шутку холодно, и Джоселин попыталась дожать ситуацию: "Пропажа самолёта малайзийских авиалиний — это не смешно? Некоторые шутки просто не приземляются. Эта шутка убивает в Сингапуре".

Такой юмор вызвал шквал негодования в Сети, от Чиа потребовали извинений и проявления уважения к жертвам, а также их близким. Вану Гопала Менон, верховный комиссар Сингапура в Малайзии тоже принёс извинения жителям Малайзии, добавив, что правительство Сингапура не поддерживает подобные выходки, будь то слова или действия. Менон добавил, что Джоселин Чиа больше не сингапурка и не отражает взглядов жителей его страны.

Юмористка подверглась осуждению и со стороны министра иностранных дел Малайзии Замбри Абдул Кадира, который обвинил Джоселин в отсутствии сочувствия к народу Малайзии и семьям погибших пассажиров рейса МН370.

Совершавший рейс МН370 из Куала-Лумпура в Пекин Boeing 777-200 исчез с радаров в ночь на 8 марта 2014 года. На нём летело 227 пассажиров, среди них турист из России и 12 членов экипажа. Считается, что бедствие случилось с самолётом в южной части Индийского океана. Поисковую операцию продолжали три года, но она так и не дала результата.