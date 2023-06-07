В Шереметьево подняли тревогу из-за замершего на полосе самолёта из Афганистана

В аэропорту Шереметьево была поднята тревога из-за пассажирского самолёта из Афганистана, который не покидал взлётную полосу. Как сообщает Mash, это произошло из-за того, что пилоты не знали правил.

Уточняется, что "Боинг-737" из Кабула приземлился в аэропорту и долго не освобождал полосу. На борту находились 44 пассажира и семь членов экипажа.

В Шереметьево предположили, что произошла неисправность. Выдвигалась даже версия захвата заложников. Был активирован код "Зелёный", который означает аварийное происшествие на земле.

Выяснилось, что никаких проблем в самолёте не было. На самом деле пилоты попросту не знали, что полосу необходимо освободить. В итоге самолёт отогнали.