В Шереметьево подняли тревогу из-за замершего на полосе самолёта из Афганистана
В аэропорту Шереметьево была поднята тревога из-за пассажирского самолёта из Афганистана, который не покидал взлётную полосу. Как сообщает Mash, это произошло из-за того, что пилоты не знали правил.
Уточняется, что "Боинг-737" из Кабула приземлился в аэропорту и долго не освобождал полосу. На борту находились 44 пассажира и семь членов экипажа.
В Шереметьево предположили, что произошла неисправность. Выдвигалась даже версия захвата заложников. Был активирован код "Зелёный", который означает аварийное происшествие на земле.
Выяснилось, что никаких проблем в самолёте не было. На самом деле пилоты попросту не знали, что полосу необходимо освободить. В итоге самолёт отогнали.
Ранее Лайф рассказывал о том, что летевший из Ульяновска Superjet 100 авиакомпании "Россия" совершил экстренную посадку в аэропорту Шереметьево после того, как на борту сработал датчик неисправности рулевого управления.
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