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1 июня, 07:37

Рядом с аэропортом Шереметьево нашли предмет, похожий на СВУ

SHOT: Недалеко от аэропорта Шереметьево обнаружили предмет, похожий на СВУ

Рядом с Международным шоссе недалеко от московского аэропорта Шереметьево нашли предмет, похожий на самодельное взрывное устройство (СВУ). На месте работают экстренные службы, сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, найденный предмет цилиндрической формы, у него есть металлический наконечник длиной примерно 30 сантиметров. Других подробностей о находке на данный момент нет.

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Ранее Лайф писал о том, что похожий на СВУ предмет обнаружили на железнодорожных путях в Ленинградской области.

Обложка ©

Shutterstock

Илья Суриков
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