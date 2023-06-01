Рядом с аэропортом Шереметьево нашли предмет, похожий на СВУ

Рядом с Международным шоссе недалеко от московского аэропорта Шереметьево нашли предмет, похожий на самодельное взрывное устройство (СВУ). На месте работают экстренные службы, сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, найденный предмет цилиндрической формы, у него есть металлический наконечник длиной примерно 30 сантиметров. Других подробностей о находке на данный момент нет.