В Шереметьево благополучно сел Superjet 100 со сработавшим датчиком неисправности

Летящий из Ульяновска Superjet 100 авиакомпании "Россия" совершил экстренную посадку в аэропорту Шереметьево после того, как на борту сработал датчик неисправности рулевого управления. По информации Лайфа, посадка прошла благополучно, никто не пострадал.