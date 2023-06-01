В Шереметьево благополучно сел Superjet 100 со сработавшим датчиком неисправности
Летящий из Ульяновска Superjet 100 авиакомпании "Россия" совершил экстренную посадку в аэропорту Шереметьево после того, как на борту сработал датчик неисправности рулевого управления. По информации Лайфа, посадка прошла благополучно, никто не пострадал.
"У воздушного судна сработал датчик неисправности рулевого управления", — сообщают источники в экстренных службах.
Причины срабатывания аварийного сигнала выясняются.
Напомним, что 9 мая самолёт той же авиакомпании "Россия", вылетевший из Москвы в Стамбул, вернулся в аэропорт вылета из-за технических проблем. Boeing 737 благополучно приземлился в Шереметьево. А на днях борт авиакомпании "ЮТэйр", выполнявший рейс Сургут – Москва и подавший сигнал тревоги, благополучно приземлился в аэропорту Перми. Причиной экстренной посадки стало ухудшение состояния одного из пассажиров.
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