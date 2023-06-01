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1 июня, 12:04

В Шереметьево благополучно сел Superjet 100 со сработавшим датчиком неисправности

Летящий из Ульяновска Superjet 100 авиакомпании "Россия" совершил экстренную посадку в аэропорту Шереметьево после того, как на борту сработал датчик неисправности рулевого управления. По информации Лайфа, посадка прошла благополучно, никто не пострадал.

"У воздушного судна сработал датчик неисправности рулевого управления", — сообщают источники в экстренных службах.

Причины срабатывания аварийного сигнала выясняются.

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Напомним, что 9 мая самолёт той же авиакомпании "Россия", вылетевший из Москвы в Стамбул, вернулся в аэропорт вылета из-за технических проблем. Boeing 737 благополучно приземлился в Шереметьево. А на днях борт авиакомпании "ЮТэйр", выполнявший рейс Сургут – Москва и подавший сигнал тревоги, благополучно приземлился в аэропорту Перми. Причиной экстренной посадки стало ухудшение состояния одного из пассажиров.

Обложка ©

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Марина Калегина
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