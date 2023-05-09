Самолёт рейса Москва – Стамбул развернули в небе из-за технических проблем
Летевший в Стамбул самолёт авиакомпании "Россия" экстренно вернулся в Москву
Самолёт авиакомпании "Россия", вылетевший из Москвы в Стамбул, вернулся в аэропорт вылета из-за технических проблем. Boeing 737 благополучно приземлился в Шереметьево, сообщает kp.ru.
Boeing 737 авиакомпании "Россия" вырабатывает топливо перед возвращением в Шереметьево. Видео © Telegram / RT
Перед посадкой лайнеру пришлось около полутора часов вырабатывать топливо в небе над Подмосковьем. RT публикует видео полёта в своём телеграм-канале. Пассажиров обещали отправить в пункт назначения на другом самолёте.
Ранее Лайф сообщал, что в летевший из Турции в Россию самолёт ударила молния. Один из пассажиров записал случившееся на видео.
Telegram / RT