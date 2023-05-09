Самолёт рейса Москва – Стамбул развернули в небе из-за технических проблем

Самолёт авиакомпании "Россия", вылетевший из Москвы в Стамбул, вернулся в аэропорт вылета из-за технических проблем. Boeing 737 благополучно приземлился в Шереметьево, сообщает kp.ru.

Boeing 737 авиакомпании "Россия" вырабатывает топливо перед возвращением в Шереметьево. Видео © Telegram / RT

Перед посадкой лайнеру пришлось около полутора часов вырабатывать топливо в небе над Подмосковьем. RT публикует видео полёта в своём телеграм-канале. Пассажиров обещали отправить в пункт назначения на другом самолёте.