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9 мая, 14:33

Самолёт рейса Москва – Стамбул развернули в небе из-за технических проблем

Летевший в Стамбул самолёт авиакомпании "Россия" экстренно вернулся в Москву

Самолёт авиакомпании "Россия", вылетевший из Москвы в Стамбул, вернулся в аэропорт вылета из-за технических проблем. Boeing 737 благополучно приземлился в Шереметьево, сообщает kp.ru.

Boeing 737 авиакомпании "Россия" вырабатывает топливо перед возвращением в Шереметьево. Видео © Telegram / RT

Перед посадкой лайнеру пришлось около полутора часов вырабатывать топливо в небе над Подмосковьем. RT публикует видео полёта в своём телеграм-канале. Пассажиров обещали отправить в пункт назначения на другом самолёте.

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Ранее Лайф сообщал, что в летевший из Турции в Россию самолёт ударила молния. Один из пассажиров записал случившееся на видео.

Обложка ©

Telegram / RT

Никита Никонов
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