В Волгограде самолёт не смог сесть с первого раза из-за кроликов
В Волгограде пассажирский самолёт не смог сесть с первого раза из-за кроликов, которые вышли на взлётно-посадочную полосу (ВПП). Как сообщает SHOT, в итоге борт "Аэрофлота" ушёл на второй круг, после чего благополучно приземлился.
Инцидент произошёл в ночь на 6 мая. По данным телеграм-канала, ушастых "диверсантов" на ВПП заметил экипаж другого воздушного судна, вылетавшего из аэропорта Гумрак. В это время на посадку заходил борт "Аэрофлота", летевший из Москвы. Пилотам дали команду заходить на второй круг. Когда ВПП обследовали, животные уже разбежались. После этого самолёт благополучно сел.
Ранее Лайф писал о том, что пилотов самолёта, летевшего из Хабаровска в Иркутск, пытались ослепить лазером во время взлёта. По факту инцидента проводится проверка.
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