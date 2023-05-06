В Волгограде самолёт не смог сесть с первого раза из-за кроликов

В Волгограде пассажирский самолёт не смог сесть с первого раза из-за кроликов, которые вышли на взлётно-посадочную полосу (ВПП). Как сообщает SHOT, в итоге борт "Аэрофлота" ушёл на второй круг, после чего благополучно приземлился.

Инцидент произошёл в ночь на 6 мая. По данным телеграм-канала, ушастых "диверсантов" на ВПП заметил экипаж другого воздушного судна, вылетавшего из аэропорта Гумрак. В это время на посадку заходил борт "Аэрофлота", летевший из Москвы. Пилотам дали команду заходить на второй круг. Когда ВПП обследовали, животные уже разбежались. После этого самолёт благополучно сел.