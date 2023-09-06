У Руслана Белого* ликвидируют неработающий бизнес по разведению кроликов
SHOT: ФНС ликвидирует кроличью ферму комика Руслана Белого*
Федеральная налоговая служба ликвидирует кроличью ферму комика Руслана Белого*. Как пишет телеграм-канал SHOT, бизнес уже давно не процветает и задолжал налоговой деньги.
Речь идёт о предприятии под названием "Экокролпродукт", которое зарегистрировано в Воронеже. Компания задолжала несколько тысяч рублей, однако приехавшие по адресу приставы никакой фермы не нашли. Кроме того, по данным телеграм-канала, за несколько лет "Экокролпродукт" заработал лишь однажды: в 2019 году компания получила прибыль в размере семи с половиной миллионов рублей.
Ранее Руслан Белый* также вышел из состава учредителей всех своих компаний, связанных с концертной деятельностью. Это "Арт плюс", которая принадлежала комику на 40%, "Концерт стор" (70% акций) и "Стендап стор", которой Белый* владел на четверть. Последней компании принадлежит знаменитый стендап-клуб на Петровке.
На прошлой неделе Руслана Белого* внесли в реестр иноагентов. По данным Минюста РФ, комик создавал сообщения и материалы иностранных агентов, а также выступал против проведения спецоперации на Украине. Кроме того, стендапер осуществлял деятельность по созданию негативного образа ВС России.
* Включён в реестр физлиц-иноагентов.
Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / ruslan_belyy