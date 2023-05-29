Руслана Белого вырезали из старых выпусков шоу Stand Up на ТНТ
Руслан Белый в ходе выступления на шоу Stand Up. Обложка © VK / GoStandup
Сбежавшего из России комика Руслана Белого вырезали из седьмого сезона Stand Up на ТНТ. Сейчас повтор программы идёт в вечернем эфире телеканала, однако уже без юмориста, пишет Starhit.
Шоумен выступал ведущим и был продюсером проекта. Он объявлял участников и отпускал комментарии, однако в новой версии юмористы выходят на сцену под музыку. Сейчас Белый пытается продолжить карьеру за рубежом. Он запустил новое шоу, вот только решил показывать его не всем. Выпуски доступны только тем, кто готов заплатить за просмотр.
Ранее Руслана Белого потребовали проверить на экстремизм. В его шутках увидели осуждение специальной военной операции на Украине. В видео, которое разлетелось по соцсетям, он заявил, что "не поддерживает СВО", и рассказал о многочисленных родственниках с Украины, а также о приятелях из теробороны.