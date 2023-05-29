Руслана Белого вырезали из старых выпусков шоу Stand Up на ТНТ

Сбежавшего из России комика Руслана Белого вырезали из седьмого сезона Stand Up на ТНТ. Сейчас повтор программы идёт в вечернем эфире телеканала, однако уже без юмориста, пишет Starhit.

Шоумен выступал ведущим и был продюсером проекта. Он объявлял участников и отпускал комментарии, однако в новой версии юмористы выходят на сцену под музыку. Сейчас Белый пытается продолжить карьеру за рубежом. Он запустил новое шоу, вот только решил показывать его не всем. Выпуски доступны только тем, кто готов заплатить за просмотр.