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1 сентября, 18:23

Минюст внёс Дмитрия Муратова* и комика Руслана Белого* в реестр иноагентов

<p>Дмитрий Муратов* и Руслан Белый*. Обложка © ТАСС / Дмитрий Муратов, © Youtube / <a href="https://www.youtube.com/watch?v=DNyRXhJm36U&ab_channel=%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D0%B9" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Руслан Белый</a></p>

Дмитрий Муратов* и Руслан Белый*. Обложка © ТАСС / Дмитрий Муратов, © Youtube / Руслан Белый

Министерство юстиции России внесло комика Руслана Белого* и главного редактора издания "Новая газета. Европа"**, лауреата Нобелевской премии мира Дмитрия Муратова* в реестр иностранных агентов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Там пояснили, что Муратов* создавал и распространял сообщения и материалы иностранных агентов, а также использовал зарубежные площадки для "распространения мнений, направленных на формирование негативного отношения к внешней и внутренней политике Российской Федерации".

В свою очередь Белый* создавал сообщения и материалы иностранных агентов, а также выступал против проведения СВО на Украине. Кроме того, комик также осуществлял деятельность по созданию негативного образа ВС России.

Также иноагентами объявлены советский диссидент Олег Радзинский*, бывший депутат Заксобрания Петербурга от "Яблока" Максим Резник*, Евгений Карпов*, тележурналист Денис Катаев*, историк и политик Майрбек Вачагаев*. Все они, кроме Муратова* и Карпова*, сейчас находятся за границей.

Ранее Минюст внёс в список иностранных агентов блогера Александра Штефанова*, политолога Кирилла Рогова* и журналиста Константина Эггерта*. В частности, Штефанов* выступал против СВО на Украине и распространял недостоверные сведения о действиях властей РФ.

* Включён в реестр физлиц-иноагентов.

** Деятельность организации признана нежелательной в России.

Матвей Константинов
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