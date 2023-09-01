Минюст внёс Дмитрия Муратова* и комика Руслана Белого* в реестр иноагентов

Министерство юстиции России внесло комика Руслана Белого* и главного редактора издания "Новая газета. Европа"**, лауреата Нобелевской премии мира Дмитрия Муратова* в реестр иностранных агентов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Там пояснили, что Муратов* создавал и распространял сообщения и материалы иностранных агентов, а также использовал зарубежные площадки для "распространения мнений, направленных на формирование негативного отношения к внешней и внутренней политике Российской Федерации".

В свою очередь Белый* создавал сообщения и материалы иностранных агентов, а также выступал против проведения СВО на Украине. Кроме того, комик также осуществлял деятельность по созданию негативного образа ВС России.

Также иноагентами объявлены советский диссидент Олег Радзинский*, бывший депутат Заксобрания Петербурга от "Яблока" Максим Резник*, Евгений Карпов*, тележурналист Денис Катаев*, историк и политик Майрбек Вачагаев*. Все они, кроме Муратова* и Карпова*, сейчас находятся за границей.

Ранее Минюст внёс в список иностранных агентов блогера Александра Штефанова*, политолога Кирилла Рогова* и журналиста Константина Эггерта*. В частности, Штефанов* выступал против СВО на Украине и распространял недостоверные сведения о действиях властей РФ.

* Включён в реестр физлиц-иноагентов.