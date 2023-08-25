Блогер Штефанов* и журналист Эггерт* объявлены иноагентами
Минюст признал иноагентами Штефанова, Дымарского и политолога Рогова
Александр Штефанов*, журналист Константин Эггерт*. Обложка © Youtube / Лиза Лазерсон, Популярная политика
Министерство юстиции России внесло в список иностранных агентов блогера Александра Штефанова*, политолога Кирилла Рогова* и журналиста Константина Эггерта*.
Как пояснили в ведомстве, Штефанов*, в частности, выступал против спецоперации на Украине, принимал участие в создании и распространении сообщений и материалов иностранных агентов, а также распространял недостоверную информацию о действиях российских властей.
Эггерт* также создавал и распространял материалы иностранных агентов, а также выступал против специальной военной операции.
Кроме этого, иноагентами объявлены главный редактор журнала "Дилетант" Виталий Дымарский*, сопредседатель Демократического конгресса народов России Мартин Кочесоков*, аналитик Михаил Крутихин*, а также интернет-издание "Довод"*.
Ранее Минюст внёс в реестр иноагентов писателя Линору Горалик*, общественного деятеля Владимира Довданова* и политолога Андрея Пионтковского*.
* Внесены Минюстом РФ в реестр иноагентов.