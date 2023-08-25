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25 августа, 18:20

Блогер Штефанов* и журналист Эггерт* объявлены иноагентами

Минюст признал иноагентами Штефанова, Дымарского и политолога Рогова

<p>Александр Штефанов*, журналист Константин Эггерт*. Обложка © Youtube / <a href="https://www.youtube.com/watch?v=Op-4J8w1bAY&ab_channel=%D0%9B%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%9B%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Лиза Лазерсон</a>, <a href="https://www.youtube.com/watch?v=7r7pr-HVO5k&ab_channel=%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Популярная политика</a></p>

Александр Штефанов*, журналист Константин Эггерт*. Обложка © Youtube / Лиза Лазерсон, Популярная политика

Министерство юстиции России внесло в список иностранных агентов блогера Александра Штефанова*, политолога Кирилла Рогова* и журналиста Константина Эггерта*.

Как пояснили в ведомстве, Штефанов*, в частности, выступал против спецоперации на Украине, принимал участие в создании и распространении сообщений и материалов иностранных агентов, а также распространял недостоверную информацию о действиях российских властей.

Эггерт* также создавал и распространял материалы иностранных агентов, а также выступал против специальной военной операции.

Кроме этого, иноагентами объявлены главный редактор журнала "Дилетант" Виталий Дымарский*, сопредседатель Демократического конгресса народов России Мартин Кочесоков*, аналитик Михаил Крутихин*, а также интернет-издание "Довод"*.

Генпрокуратуру призвали объявить Ингеборгу Дапкунайте иноагентом

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Ранее Минюст внёс в реестр иноагентов писателя Линору Горалик*, общественного деятеля Владимира Довданова* и политолога Андрея Пионтковского*.

* Внесены Минюстом РФ в реестр иноагентов.

Матвей Константинов
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