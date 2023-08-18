Минюст внёс Линор Горалик* и ещё шесть человек в реестр иноагентов

Министерство юстиции России сегодня, 18 августа, внесло в реестр иноагентов ещё семь человек. Об этом говорится в заявлении на сайте ведомства.

Так, в перечень добавлена писатель Линор Горалик*, которая выступала против спецоперации на Украине и распространяла недостоверную информацию о действиях ВС РФ. Кроме того, она пропагандировала ЛГБТ-отношения и участвовала в сборе средств в поддержку Украины.

А проживающий за рубежом общественный деятель Владимир Довданов*, которого также внесли в список, участвовал в создании материалов иноагентов. Также он призывал к действиям, которые могли привести к нарушению территориальной целостности РФ.

В список также вошли экономист и экс-советник президента Андрей Илларионов*, общественный деятель Сардылана Кондакова*, бывший член СПЧ Сергей Кривенко*, политолог Андрей Пионтковский* и писатель Татьяна Сотникова*.

Ранее Лайф писал, что советскую и литовскую актрису Ингеборгу Дапкунайте призвали признать иноагентом. С соответствующим призывом выступил глава ФПБК Виталий Бородин.