Путин подписал закон о праве Минюста проводить внеплановые проверки иноагентов

Президент Владимир Путин подписал закон о полномочиях Минюста по контролю за иностранными агентами. Документ опубликован в понедельник, 24 июля, на официальном портале правовой информации. Он предполагает введение крупных штрафов за невыполнение предписания либо предупреждения об устранении нарушений законодательства об иноагентах.

Закон вносит изменения в Кодекс об административных правонарушениях и устанавливает, что за невыполнение в срок соответствующего предписания Минюста — штраф до 50 тысяч рублей для граждан, до 100 тысяч рублей для должностных лиц и до 300 тысяч — для юридических.

Кроме того, документ предусматривает запрет на получение государственной финансовой и имущественной поддержки для иноагентов, в том числе при осуществлении творческой деятельности. Также устанавливается возможность проведения плановых и внеплановых проверок.

Напомним, что на прошлой неделе журналист и бывший продюсер радиостанций "Максимум", "Наше радио" и "Радио Ultra" Михаил Козырев* внесён в реестр иноагентов. А до этого на иноагента Илью Варламова* завели административное дело за то, что на его публикациях в соцсетях отсутствует соответствующая маркировка.