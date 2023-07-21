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21 июля, 18:39

Экс-продюсер "Нашего радио" Михаил Козырев* признан иноагентом

<p>Экс-продюсер радио "Максимум" Михаил Козырев*. Фото © ТАСС / Сергей Карпухин</p>

Экс-продюсер радио "Максимум" Михаил Козырев*. Фото © ТАСС / Сергей Карпухин

Журналист и бывший продюсер радиостанций "Максимум", "Наше радио" и "Радио Ultra" Михаил Козырев* внесён в реестр иноагентов. Это следует из соответствующего списка на сайте Минюста РФ.

Кроме него в перечень попали экс-депутат ГД Константин Боровой*, бывший член ОП РФ Павел Суляндзига*, основатель телеграм-канала и паблика в VK "Планёрка" Александр Литвинов*, а также организация "Центр Т"** и издание "7х7 — Горизонтальная Россия"**.

Первого иноагента в России исключили из реестра

Первого иноагента в России исключили из реестра

Ранее стало известно, что на иноагента Илью Варламова* завели административное дело за то, что на его публикациях в соцсетях отсутствует соответствующая маркировка.

* Включены в список иностранных агентов.

** Организации признаны в России иностранными агентами.

Ирина Фальке
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