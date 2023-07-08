Первого иноагента в России исключили из реестра

Минюст РФ удалил из реестра иностранных агентов "Евразийскую антимонопольную ассоциацию" (ЕАА). Данная организация первой попала в список иноагентов 27 июня 2013 года.

Решение было принято 5 июля, его причины пока неизвестны. При этом, согласно информации Федеральной налоговой службы (ФНС), 27 июня 2023 года "Европейская антимонопольная ассоциация" была ликвидирована.

НКО ЕАА позиционировала себя как объединение экономистов и юристов из стран Евразии. Как пишет "Коммерсант", её возглавляли Алдаш Айтжанов и Елена Бычкова из Казахстана.