Регион

Уведомления отключены

5 июля, 15:43
4330

Рэпера Лигалайза требуют признать иноагентом из-за нового клипа

<p>Рэпер Лигалайз. Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев</p>

Рэпер Лигалайз. Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев

Рэпера Лигалайза (Андрей Меньшиков) требуют признать иноагентом и проверить на предмет дискредитации ВС РФ после выхода нового клипа. Как пишет SHOT, с таким требованием к генпрокурору Игорю Краснову обратилось общественное движение "Зов народа".

По данным телеграм-канала, поводом для обращения стал новый клип Лигалайза "МИР!! ВАШЕМУ!! ДОМУ!!". Как утверждают общественники, видео и текст клипа полностью дискредитируют спецоперацию. Они также считают, что видео нужно проверить на экстремизм и заблокировать на территории России.

Сбежавший в США Макс Покровский пытается через суд избавиться от статуса иноагента

Сбежавший в США Макс Покровский пытается через суд избавиться от статуса иноагента

А ранее участники общественного движения "Зов народа" попросили признать иноагентом 24-летнего певца Шарлота (Эдуард Шарлот) после его оскорбительного поста про российскую власть. Активисты обратились с такой инициативой к Министерству юстиции.

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров