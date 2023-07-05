Рэпера Лигалайза требуют признать иноагентом из-за нового клипа

Рэпера Лигалайза (Андрей Меньшиков) требуют признать иноагентом и проверить на предмет дискредитации ВС РФ после выхода нового клипа. Как пишет SHOT, с таким требованием к генпрокурору Игорю Краснову обратилось общественное движение "Зов народа".

По данным телеграм-канала, поводом для обращения стал новый клип Лигалайза "МИР!! ВАШЕМУ!! ДОМУ!!". Как утверждают общественники, видео и текст клипа полностью дискредитируют спецоперацию. Они также считают, что видео нужно проверить на экстремизм и заблокировать на территории России.