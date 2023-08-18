Генпрокуратуру призвали объявить Ингеборгу Дапкунайте иноагентом

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин призвал объявить советскую и литовскую актрису Ингеборгу Дапкунайте иноагентом после её интервью журналисту Михаилу Зыгарю*. Соответствующее обращение он направил на имя генпрокурора Игоря Краснова, оно есть в распоряжении Лайфа.

Бородин напомнил, что в первые дни специальной военной операции на Украине 60-летняя Дапкунайте покинула Россию и переехала в Брюссель. При этом актриса заявляла, что ей следовало уехать из РФ раньше. Своё решение остаться в стране после присоединения Крыма в 2014 году она назвала ошибкой, за которую у неё нет для себя оправданий.

Глава ФПБК подчеркнул, что в интервью Зыгарю* Дапкунайте в очередной раз осудила политику президента и Правительства РФ в отношении СВО. Кроме того, он обратил внимание на то, что актриса высказалась о сносе памятников в бывших социалистических республиках, допустив, что СССР был создан насильно, а памятник, по её мнению, — это лишь кусок металла.

"Учитывая негативное отношение Ингеборги Эдмундовны Дапкунайте к принимаемым государственными органами Российской Федерации решениям и проводимой ими политике в отношении специальной военной операции, проводимой РФ на территории Украины, а также тот факт, что последняя проживает за пределами Российской Федерации и ведёт оттуда антироссийскую пропаганду, считаем необходимым признать последнюю физическим лицом — иностранным агентом", — подчеркнул Бородин.

Он попросил Краснова рассмотреть обращение и поручить уполномоченным органам провести проверку по факту высказываний артистки.

Заработавшая в России состояние Ингеборга Дапкунайте теперь постоянно высказывается в интервью против страны. Между тем, по данным Лайфа, у Дапкунайте солидный багаж из недвижимости в РФ. Например, это трёхкомнатная квартира в престижном Пресненском районе Москвы.