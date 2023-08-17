Почему Ингеборга Дапкунайте проклинает Россию, где прославилась и заработала миллионы Оглавление Что наговорила Ингеборга Дапкунайте Чем знаменита Ингеборга Дапкунайте Что у Дапкунайте могло остаться в России Киношная валютная путана Ингеборга Дапкунайте не оставляет Россию в покое — страну, которая сделала её богатой и знаменитой. Как выяснил Лайф, у прибалтийской актрисы в Москве могут быть активы стоимостью сотни миллионов рублей. 219229 219229 Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / Смертин Павел, Геодакян Артём, © Shutterstock

Что наговорила Ингеборга Дапкунайте

Разбогатевшая за счёт российского зрителя Ингеборга Дапкунайте в первые же дни СВО покинула нашу страну и переехала в Брюссель. С тех пор она регулярно выдаёт антироссийские пассажи.

— Жаль, что не уехала из России раньше — сразу после присоединения Крыма в 2014 году. Если бы можно было предсказать будущее и изменить прошлое... Я совершила ошибку, и у меня для себя нет оправданий, — оправдывалась актриса в литовском издании LRT после бегства из нашей страны.

— В России я всегда чувствовала себя и была гостем, поэтому не считала возможным выражать ту или иную позицию по поводу происходящего, — призналась она через несколько месяцев на YouTube-шоу Антона Долина*.

— Понимаю, что может быть грустно, если сносят памятник Пушкину в бывшей республике СССР, но вопрос, почему поставили этот бюст. Может быть, потому, что Советский Союз был создан насильно? — а это уже расходится на мемы её свежее интервью Михаилу Зыгарю*.

Ингеборга Дапкунайте. Фото © ТАСС / Савостьянов Сергей

По современной Москве Дапкунайте совершенно не скучает.

— Бессмысленно скучать по тому, чего уже нет. Не могу говорить о нынешней Москве, потому что я её уже совсем не знаю. Сейчас она другая, по ней летает огромный слон, который называется *** [спецоперация], — заявляет актриса.

— Думала, что смогу оставаться непричастной к тому, что происходит в России. Я иностранка, из Литвы, но часто снималась в России, это была своего рода эмиграция, — окончательно отрекается она от нашей страны.

Чем знаменита Ингеборга Дапкунайте

Ингеборге Дапкунайте 60 лет. Родилась в Вильнюсе, отучилась в Литовской консерватории, первые шаги на сцене сделала в Каунасском драмтеатре. Всё это время её родители жили в Москве: отец был видным дипломатом, мать — метеорологом. Фактически будущую актрису вырастила бабушка, работавшая администратором вильнюсского Национального театра оперы и балета.

Ингеборга Дапкунайте в роли Кисули в киноленте "Интердевочка". Кадр © "Интердевочка". Режиссёр: Пётр Тодоровский. Сценарист: Владимир Кунин / Kinopoisk.ru

Пик актёрской карьеры Ингеборги Дапкунайте пришёлся на перестройку и девяностые. Сыграв в кинохитах "Интердевочка", "Циники", "Подмосковные вечера" и "Утомлённые солнцем", она прославилась и бросила своего первого мужа, актёра средней руки Арунаса Сакалаускаса. Её второй супруг, английский режиссёр Саймон Стоукс, помог ей выйти на сцены лондонских театров и даже подсобил с небольшими ролями в голливудских картинах "Миссия невыполнима", "Семь лет в Тибете" и "Ганнибал". В тот период актриса смогла получить гражданство Великобритании.







После развода с англичанином (по слухам, из-за романа актрисы на стороне) Дапкунайте вернулась в Россию. "Главную скрипку" в нашем кино она уже не исполняла. Но заметные роли были, например в фильмах "Шик", "Морфий" и "Союз спасения". Также она получила работу актрисы в столичном Театре наций, арт-директора на ежегодном конкурсе "Вдохновение" и ведущей телепередачи "Большой брат". У Дапкунайте появился третий муж — юрист и ресторатор Дмитрий Ямпольский. После рождения сына в 2017 году пара расторгла брак.

Что у Дапкунайте могло остаться в России

До отъезда из России Ингеборга Дапкунайте жила по двум адресам в столичном регионе.









У неё есть трёшка в престижном Пресненском районе на Никитском бульваре, откуда рукой подать до Арбата и Кремля. Речь об историческом доме, построенном для служащих московской конторы Государственного банка в 1913 году.

— Клубный особняк на 119 квартир с камерной атмосферой прошлого. Словно крепость, он обладает массивными стенами толщиной 80–160 сантиметров, закрытым облагороженным двором, круглосуточной охраной и видеонаблюдением. Высота потолков 3,2 метра. Проведён ремонт, установлен новый лифт, фасад здания бережно отреставрирован. Из окон открываются великолепные виды, — перечисляют достоинства дома риелторы.

Примерная цена этой недвижимости Ингеборги Дапкунайте — от 100 млн рублей. Сдавать её можно за 150–200 тыс. рублей в месяц.

Посёлок "Резиденция Бенилюкс" в городском округе Истра. Фото © Yandex Карты

Ещё Дапкунайте занимала роскошный особняк в "Резиденции Бенилюкс" на Новорижском шоссе. Это ухоженный, тщательно спроектированный элитный посёлок в подмосковном городском округе Истра. По всей территории разбиты клумбы и газоны. Внутренние автомобильные, велосипедные и пешеходные дорожки вымощены плиткой. Вдоль тротуаров и аллей установлены осветительные фонари. Для проживающих предусмотрено всё, что нужно: английский детский сад, музыкальная студия, ресторан, магазины, фитнес-центр с закрытым теннисным кортом, бассейном и сауной, салон красоты, автомобильная мойка. За круглосуточную охрану посёлка отвечает профессиональная служба безопасности, въезд по пропускам. Цена здешних особняков — от 150 млн до 1 млрд рублей.

Ещё актриса владеет 50% доли в компании по оказанию допобразовательных услуг "Скиллз акэдеми". Второй собственник — её бывший муж Ямпольский. Отчётность это юрлицо не публикует.

* Признан иноагентом.

Фото © ТАСС / Сандурская Софья Почему Дапкунайте прошлась негативом по России? 0 Потому что живёт на Западе, чтобы не выгнали Потому что всегда втайне не любила Россию Я не знаю, кто это такая, мне нет до неё дела

Авторы Пётр Егоров