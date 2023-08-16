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Гуру мухоморов: Почему актёр Владимир Епифанцев отрёкся от России и как он живёт

Звезда кино и сериалов Владимир Епифанцев выписал себя из русских и оскорбил Россию. Одним из поводов стал законодательный запрет на мухоморы, поклонником которых он является. Что о нём известно?

15 августа, 22:40
<p>Звезда кино и сериалов Владимир Епифанцев выписал себя из русских и оскорбил Россию. Коллаж © LIFE. Фото © Shutterstock, © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / vladimirepifantsev69</p>

Звезда кино и сериалов Владимир Епифанцев выписал себя из русских и оскорбил Россию. Коллаж © LIFE. Фото © Shutterstock, © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / vladimirepifantsev69

Как оскандалился Епифанцев

В апреле 2023 года Госдума приняла закон, согласно которому за незаконные сбор, приобретение, хранение, пересылку или продажу редких растений, грибов и даже их частей предусматривается лишение свободы до четырёх лет со штрафом до одного миллиона рублей. Под запрет попали грибы, содержащие псилоцибин и псилоцин. Это и задело актёра.

У нас на всё статьи! На грибы статьи! Нельзя грибы, всё самое хорошее у нас нельзя! У нас только можно убивать людей по команде. Мы живём в фашистском военном государстве, заявил Владимир Епифанцев в эфире радиостанции "Аврора". Он известный актёр кино и звезда телесериалов, сделавший карьеру на образе крутого парня, спецназовца, бандита.

О грибах и фашистском государстве. Видео © t.me / Поколение "ZOV"

Я далеко не патриот. Я не отношу себя к россиянину. Эти все слова — названия. Я просто живу, я не где-то живу, не в России, а просто живу. Вот эта идентификация себя, как "я живу где", она уже сама по себе абсурдна! а это Епифанцев заявил в соцсетях, одетый в полицейскую форму для съёмок.

О своём непатриотизме. Видео © t.me / Поколение "ZOV"

Владимир Епифанцев любит эпатаж, неоднократно был замечен в русофобии, но окончательно его язык развязался недавно, после того как Госдума запретила сбор мухоморов. Для актёра это оказалось ударом. Последние десять лет он активно продвигал через свои страницы "философию мухомороедения", а себя позиционировал как духовного наставника "новообращённых".

Можно разгадать тайну бытия. Получить ответы на все вопросы. Потому я и мухомор попробовал, — на полном серьёзе городит Епифанцев, умалчивая о смертельной опасности этого гриба для человека.

Чем знаменит Владимир Епифанцев

51-летний Владимир Епифанцев — коренной москвич из респектабельной семьи. Отец был известным актёром, который снимался в советском фильме "Угрюм-река" и дружил с Высоцким. Мать, экономист по образованию, работала театральным художником. Но не всё было гладко. Родитель погиб под колёсами поезда в 53 года. Старший брат, тоже пробовавший себя в кино, не дожил и до 30: якобы пристрастился к наркотикам.

В девяностые Владимир Епифанцев окончил Щукинское высшее театральное училище и стал с ходу играть главные роли в Театре имени Вахтангова. Первая известность к актёру пришла после съёмок в скандальном и ныне запрещённом фильме "Зелёный слоник". Знаковым для него стал 2006 год, когда вышел целый ряд удачных картин с его участием: триллер "Фартовый", трагикомедия "Я остаюсь" и драма "Живой". На рубеже десятилетий его пригласили в популярную программу "Танцы со звёздами". Успех укрепили съёмки в киноленте "Generation П". Во второй половине десятых, казалось, его карьера пошла на спад. Но в последние пару лет он часто снимается в телесериалах, некоторые из них стали настоящими хитами.

Сам Епифанцев утверждает, что зарабатывает более чем скромно, к тому же тратится на алименты, поддержку родственников, хорошую еду. "От десяти остаётся от силы пару миллионов", — жалуется актёр.

Личная жизнь у Епифанцева бурная. Как-то он похвастался, что сожительствует сразу с тремя женщинами. По его же словам, первая жена развелась с ним из-за того, что он был деспотом. Вторая жена родила Епифанцеву двух сыновей, но вскоре ушла от актёра из-за его несдержанности и постоянных истерик, сейчас Владимир Епифанцев встречается с девушкой, которая моложе его на 24 года. Судя по её соцсетям, пара живёт то в тайском Пхукете, то в Москве. Ещё они оба состоят в телеграм-чате "Аренда Дубай".

Владимир Епифанцев со своей молодой невестой. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / popastick

Владимир Епифанцев со своей молодой невестой. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / popastick

Трёшка на "Патриках"

Вплоть до недавнего времени Владимир Епифанцев жил на "Патриках" — в самом фешенебельном и гламурном квартале Москвы, располагающемся между Бульварным кольцом и Патриаршими прудами. У актёра там напротив сквера имени Михаила Булгакова трёхкомнатная квартира в историческом доходном доме, построенном незадолго до революции в неоклассическом стиле. Речь об объекте культурного наследия, шедевре архитектуры. На фасаде, облицованном гладкой плиткой, красуются старинные вывески: "Бюро студенческих кооперативов", "Зубной врач" и "Аптека". Необычно смотрятся овальное окно, обрамлённое рельефной лепниной, и эркеры, отделанные барельефами с изображением рогов изобилия. Осенью прошлого года в этом здании выставили на продажу трёшку, в точности совпадающую по характеристикам (этаж, площадь) с той, в которой жил Епифанцев. Цена лота — 77 миллионов рублей.

Дизайнерские отделка и интерьер в современном стиле. Техника, мебель и предметы декора от известных мировых производителей. Вид на Малую Бронную улицу и тихий внутренний двор, рекламируют риелторы.

Пока покупатель не нашёлся, такую недвижимость можно сдавать примерно за 150–200 тысяч рублей в месяц.

  • Доходный дом, где жил Владимир Епифанцев. Фото © "Узнай Москву"
    Доходный дом, где жил Владимир Епифанцев. Фото © "Узнай Москву"
  • Фасад. Фото © "Узнай Москву"
    Фасад. Фото © "Узнай Москву"
  • Интерьеры квартиры, выставленной на продажу. Фото © ЦИАН
    Интерьеры квартиры, выставленной на продажу. Фото © ЦИАН
  • Лестничная клетка дома. Фото © ЦИАН
    Лестничная клетка дома. Фото © ЦИАН

Доходный дом, где жил Владимир Епифанцев. Фото © "Узнай Москву"

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Судя по соцсетям, Владимир Епифанцев живёт и работает в своём съёмном офисе на 200 квадратов в Центре творческих индустрий "Фабрика". Это облюбованный столичной богемой арт-кластер в старинной постройке на территории Басманного района Москвы.

Двушка на Тверской

Вторая квартира Владимира Епифанцева (по её адресу он получал корреспонденцию) располагается в авангардном доме, спрятанном во дворах Тверской улицы за величественной сталинской застройкой. Всего в паре минут ходьбы — Кремль. Здание было построено под нужды кооператива "Крестьянская газета" и задумывалось как жильё нового типа, коммуна. Его архитектура подчинена строгим геометрическим формам, свойственным конструктивизму: квадратные эркеры, окна и балконы.

Площадь второй квартиры Епифанцева скромная, всего 58 квадратов, это двушка. Но из-за расположения цена на неё — около 25 миллионов рублей. Такую жилплощадь, судя по специализированным порталам, сдают чаще посуточно за 8–12 тысяч рублей.

Авангардный дом на Тверской. Фото © Livejournal / evgechesnokov

Авангардный дом на Тверской. Фото © Livejournal / evgechesnokov

Апартаменты на Арбате

Возможно, у Владимира Епифанцева остаётся и другая недвижимость в Москве. Ещё недавно он был зарегистрирован в трёшке монолитной высотки с улучшенной планировкой на улице Расплетина в Щукино — одном из самых благоприятных районов с точки зрения экологической обстановки. Это жильё потянет на 25 млн рублей.

Дом в Щукино

Одну из квартир, где раньше жил Владимир Епифанцев, теперь занимает его старший 18-летний сын. Это просторные апартаменты в нарядной песочного цвета сталинке на Новом Арбате. Отсюда рукой подать до Москвы-реки и Садового кольца. Цена такой недвижимости — до 45 миллионов рублей.

Сталинка на Новом Арбате

Почему актёр Епифанцев не любит страну, в которой родился и где стал известен?

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Авторы
Пётр Егоров
Пётр Егоров

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