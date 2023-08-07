Кто из известных россиян купил у ВСУ именные снаряды, чтобы бить по Донбассу Украинские неонацисты предлагают всем желающим шокирующую услугу: заплатив от $200 можно оставить автограф на снарядах, стреляющих по Армии РФ и мирным донбассцам. Кто из россиян-предателей воспользовался этим сервисом? 233352 233352 Дарья Богданова, Анна Ведута, Антон Соколенко. Коллаж © LIFE. Фото © T.me / antonsokolenko, © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / annaveduta, © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / vonema

Что такое именной снаряд

Украинские неонацисты придумали кровожадный бизнес: бомбить позиции российских войск и мирных жителей Донбасса именными артиллерийскими снарядами. Чтобы оставить автограф, надо заплатить от $200. Эта услуга появилась весной прошлого года. Воспользоваться ею можно через краудфандинговую платформу, которую придумал, разработал и запустил 22-летний выпускник Черкасского физико-математического лицея Антон Соколенко.

— Как любой украинец, ненавижу русских. У вас есть шанс убить орков своим текстом на 82-мм артиллерийской гранате, которая будет стрелять по их солдатам. Написать можно всё что угодно: своё имя, признание в любви, поздравление с днём рождения. А устроено всё просто: у меня есть неформальная договорённость с ВСУ и нацбатами. Все вырученные средства идут на закупку нового вооружения. "Доноры" получают фотографии надписи на снаряде. Дороже стоит видео запуска снаряда, — заявил Соколенко. Поговорить с ним можно по телефону +380676463641. Ещё ему можно написать в Facebook* и Instagram*.

Антон Соколенко гордится тем, что делает. Фото © T.me / antonsokolenko

На его платформе есть разные возможности. Можно оставить надпись на крышке трубы ракетного комплекса Himars ($1500), советской самоходной пушке "Пион" ($7 тысяч) и даже на борту украинского истребителя ($20 тысяч). На данный момент Антон Соколенко собрал таким образом уже свыше полутора миллионов долларов.

Российская армия впервые обнаружила именные снаряды осенью прошлого года, когда разгромили подразделение ВСУ под Ореховом в Запорожье. Их фотографии тогда опубликовал наш военкор Евгений Поддубный. Вскоре эту услугу начали рекламировать авторитетные западные СМИ, такие, например, как английский Times, американские Business Insider, New York Times, Vice и Washington Post, появилась даже статья в "Википедии". Интересно, что особо популярна "услуга" стала среди американцев, финнов, албанцев и... наших отечественных "либералов".







Привет "нашим мальчикам" от пресс-секретаря Навального**

— Вот тебе скриншот снаряда, купленного на мои деньги, с моим приветом "нашим мальчикам", в чьей поддержке меня обвиняют, — выдала в своих соцсетях Анна Ведута, бывший пресс-секретарь Алексея Навального**, ныне топ-менеджер его экстремистской организации ФБК***. Её недопоняли даже свои. В итоге она удалила скандальный пост, но Интернет помнит всё.

Анна Ведута и её именные снаряды. Фото © Twitter / Anna_Veduta

33-летняя Анна Ведута родилась в Москве, отучилась на философском факультете МГУ, потом поехала учиться политтехнологиям в Колумбийский университет (США). Последнее время живёт в штате Вирджиния и занимает пост вице-президента ФБК***. Помимо Украины поддерживает движение Black Lives Matter и феминизм.

На родине у Ведуты было два дома. Двушка в сталинке на улице Шаболовке возле Донского монастыря — стоимость до 20 млн рублей. И трёшка в высотке, построенной по индивидуальному проекту, на улице Шверника (между парками "Академический" и "Новые Черёмушки") — цена от 25 млн рублей.

Анна Ведута прошла курсы политтехнологий в США в 2016 году. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / annaveduta

Её отец — Андрей Ведута — кандидат исторических наук и начальник отдела Фонда перспективных исследований. Между прочим, это государственная структура, целью которой является содействие осуществлению научных исследований и разработок в интересах обороны России и безопасности государства, в том числе в интересах модернизации Вооружённых сил.

Её мать — Светлана Дульцева — сейчас живёт в городе Херцег-Нови (Черногория). Дульцева работала в Российском национальном комитете Мирового нефтяного совета. А ранее — в филиале федерального государственного бюджетного учреждения науки "Институт машиноведения имени А.А. Благонравова Российской академии наук" — "Научный центр нелинейной волновой механики и технологии РАН".

Анна Ведута везде указывает, что живёт сейчас в Вашингтоне. Судя по американским базам, она лукавит. Ведута прописана в апартаментах премиального дома на Броуд-стрит в городе Маклин (штат Вирджиния).

— Эта высотка полна непревзойдённой роскоши и изысканности. Для её жильцов есть всё, чтобы жить светской жизнью. На крыше — терраса, бассейн и зона отдыха. Есть спортзал. Из каждой квартиры открывается захватывающий вид. Аренда обойдётся около $2 тысяч, — рекламируют эту недвижимость риелторы.









Правнучка Чкалова стала русофобкой

За псевдонимом Пепел Класса скрывается правнучка Чкалова. Фото © Twitter / pepel_klaasa

Свою подпись на украинском снаряде также оставляла правнучка прославленного советского лётчика Чкалова — 35-летняя Дарья Богданова. Она сама об этом похвасталась в соцсетях.

Дарья Богданова регулярно позволяет себе русофобские высказывания.

— Завалите хлебало те, кто против отмены русской культуры. Прячьтесь и переводите донаты ВСУ, тогда никто вашу культуру отменять не будет, — плюётся она.

Правнучка Чкалова жаждет лично расстрелять российских чиновников, военных и, как она выражается, "доносчиков". В её чёрный список внесены и все девушки, которые просто фотографировались с символами СВО.

— Мне бы хотелось увидеть эти лица в прицел, — она заявляет даже такое.

Богданова дружит с украинским карателем из созданного Дмитрием Ярошем нацбата "Аратт". Ещё она купила и отправила украинским боевикам 13 дронов. Когда в Киеве сносили памятник её знаменитому предку, она отреклась от него.

Правнучка Чкалова Дарья Богданова. Фото © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / vonema

После начала СВО правнучка Чкалова со своим мужем бежала из России и осела в Лёвене (Бельгия). Эти город и страна — не чужие для неё. Она училась в институте бизнеса Лёвена и университете Брюсселя. Богданова свободно владеет ивритом и не скрывает, что у неё есть израильское гражданство. В Хайфе какое-то время жил её супруг.

Вид из бельгийского домика Дарьи Богдановой. Фото © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / vonema

С лётчиком Чкаловым Дарья Богданова связана через свою мать — российского биохимика Марию Лагарькову, известную в учёной среде. Лагарькова является профессором и членом-корреспондентом РАН, руководит Федеральным научно-клиническим центром ФМБА России и заведует кафедрой иммунологии МГУ.

У Богдановой осталась на родине дорогостоящая недвижимость. Правнучка Чкалова была зарегистрирована в трёшке ведомственного дома в Большом Казённом переулке недалеко от Садового кольца. Такая недвижимость стоит до 35 млн рублей, сдавать её можно за сто тысяч рублей в месяц. Другой московский адрес Богдановой — двушка в кирпичной высотке у парка "Сокольники" стоимостью свыше 15 миллионов рублей.

* Facebook* и Instagram* признаны на территории России экстремистскими организациями. ** Алексей Навальный внесён в реестр террористов и экстремистов. *** Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ. Организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России.

Что нужно делать с россиянами, которые заказывают у ВСУ именные снаряды? 0 Нужно лишать гражданства и национализировать все активы Их нужно задерживать и судить за госизмену Пусть с ними разбираются силовики

Авторы Пётр Егоров