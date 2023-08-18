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18 августа, 13:29

На актрису Ингеборгу Дапкунайте подали в суд из-за недвижимости в России

<p>Ингеборга Дапкунайте. Фото © ТАСС / Владимир Гердо</p>

Ингеборга Дапкунайте. Фото © ТАСС / Владимир Гердо

На советскую, литовскую актрису Ингеборгу Дапкунайте подали в суд из-за недвижимости в России. У сбежавшей из России знаменитости в Москве может быть имущество на сони миллионов рублей, сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, дело в сентябре будет рассматривать Пресненский суд. Истец — некий Рубен Худавердян, он по не ясной пока причине претендует на жилплощадь Дапкунайте.

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Напомним, заработавшая в России состояние Ингеборга Дапкунайте сразу после начала специальной военной операции сбежала в Брюссель. Она теперь постоянно высказывается в интервью против РФ. Между тем, по данным Лайфа, у Дапкунайте солидный багаж из недвижимости в России. Например, это трёхкомнатная квартира в престижном Пресненском районе Москвы.

Андрей Григорьев
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