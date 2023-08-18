На актрису Ингеборгу Дапкунайте подали в суд из-за недвижимости в России

На советскую, литовскую актрису Ингеборгу Дапкунайте подали в суд из-за недвижимости в России. У сбежавшей из России знаменитости в Москве может быть имущество на сони миллионов рублей, сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, дело в сентябре будет рассматривать Пресненский суд. Истец — некий Рубен Худавердян, он по не ясной пока причине претендует на жилплощадь Дапкунайте.