"Хочу ходить с голой жопой": Похудевшая Самбурская отказывается от одежды и гуляет в трусах

Каждой женщине знакомо это чувство гордости за себя. Сначала упорно идёшь к цели, занимаешься спортом и сидишь на диете, а потом видишь в зеркале красотку с идеальной фигурой. И тогда одежда начинает не просто украшать такое тело, но даже мешать. Ведь хочется, чтобы все видели столь шикарный результат.

Настасья Самбурская — популярная актриса и светская львица — показала всем пример, какие чудеса творят сила воли и дисциплина. Желая похудеть, звезда не только отказалась от большинства продуктов, но и регулярно занимается спортом. "Я не весила столько с 18 лет!", — прокомментировала как-то бывшая ведущая "Ревизорро" промежуточный результат своих стараний.

Как похудела Самбурская на строгой диете? Теперь актриса хочет щеголять с голой попой. Фото © ТАСС / Сергей Виноградов, Вадим Тараканов

Сегодня хвастовство секс-дивы выходит на новый уровень, ведь теперь 36-летняя актриса говорит, что одежда только скрывает её достоинства. По количеству образов с вещами размера мини видно, как Настасья наслаждается собой, как любит и боготворит себя.

Однако находятся и завистники, желающие поскорее спрятать красоту Настасьи, например, выдав её замуж. Ведь звезда "Универа" по-прежнему без штампа в паспорте на странице с семейным положением. По логике хейтеров, супруг вряд ли будет поощрять полуголые выходы своей суженной в свет. Но Самбурская на такую "доброту" ответила в своей привычной манере, сказав, что хочет ходить с голой жопой. К тому же, политкорректная актриса предпочитает не поднимать тему религии.

Настасья Самбурская дерзко ответила хейтерам, решившим выдать её замуж. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / samburskaya