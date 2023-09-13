В Казахстане после поездки Мусагалиева в ДНР перестали продавать билеты на концерты "Камызяк"

В Казахстане остановили продажу билетов на выступления команды КВН "Камызяки" в Астане и Алма-Ате, пишет EADaily.

Так, возможность приобрести билеты на концерты пропала сразу на нескольких профильных сайтах. В службе поддержки одного из них сообщили, что решение было принято после соответствующего запроса организаторов. В Алма-Ате комики планировали выступить 5 октября, а в Астане — 7 и 8 октября.