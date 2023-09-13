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13 сентября, 12:52

В Казахстане после поездки Мусагалиева в ДНР перестали продавать билеты на концерты "Камызяк"

В Казахстане остановили продажу билетов на концерты команды КВН "Камызяки"

<p>Обложка © <a href="https://commons.wikimedia.org/wiki/File:%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D0%B7%D1%8F%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D0%9A%D0%92%D0%9D%D1%83_(2012).JPG" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia</a> / Михаил Дьченко</p>

Обложка © Wikipedia / Михаил Дьченко

В Казахстане остановили продажу билетов на выступления команды КВН "Камызяки" в Астане и Алма-Ате, пишет EADaily.

Так, возможность приобрести билеты на концерты пропала сразу на нескольких профильных сайтах. В службе поддержки одного из них сообщили, что решение было принято после соответствующего запроса организаторов. В Алма-Ате комики планировали выступить 5 октября, а в Астане — 7 и 8 октября.

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Примечательно, что сразу после анонса мероприятий в казахстанских социальных сетях поднялась волна негодования. Дело в том, что участники команды Азамат Мусагалиев и Денис Дорохов недавно выступили на концерте по случаю 80-й годовщины со Дня освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков, после чего попали на украинский сайт "Миротворец".

Матвей Константинов
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