В Казахстане после поездки Мусагалиева в ДНР перестали продавать билеты на концерты "Камызяк"
В Казахстане остановили продажу билетов на концерты команды КВН "Камызяки"
Обложка © Wikipedia / Михаил Дьченко
В Казахстане остановили продажу билетов на выступления команды КВН "Камызяки" в Астане и Алма-Ате, пишет EADaily.
Так, возможность приобрести билеты на концерты пропала сразу на нескольких профильных сайтах. В службе поддержки одного из них сообщили, что решение было принято после соответствующего запроса организаторов. В Алма-Ате комики планировали выступить 5 октября, а в Астане — 7 и 8 октября.
Примечательно, что сразу после анонса мероприятий в казахстанских социальных сетях поднялась волна негодования. Дело в том, что участники команды Азамат Мусагалиев и Денис Дорохов недавно выступили на концерте по случаю 80-й годовщины со Дня освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков, после чего попали на украинский сайт "Миротворец".