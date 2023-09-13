Стилисты раскрыли, какая неприметная деталь запросто выдаст плохого парикмахера
Стилист Кропоткина: Если у мастера не "горит" глаз, то это плохой парикмахер
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13 сентября неофициально отмечается День парикмахера. Как распознать плохого мастера, когда впервые записываешься на стрижку? На этот вопрос РИАМО ответили парикмахеры: тренер-эксперт парикмахерского сервиса Марта Тухканен и парикмахер-стилист, эксперт по завивке волос Людмила Кропоткина.
"Это когда он десять лет стрижёт тебе одно и то же, а когда просишь что-то новенькое, вдруг заболевает или уходит в отпуск. А если серьёзно, то плохой мастер всегда будет вас принижать: "Вам не пойдёт", "У вас не та густота", "У вас так никогда не получится". Если за этими словами не будет объяснений почему, значит, это плохой мастер", — рассказала Марта.
Людмила Кропоткина добавила, что если у мастера не "горит" глаз, то это точно не профессионал.
Ранее стилист Скорокосова составила топ нарядов, которые старят любую женщину после 45 лет. Она порекомендовала избегать укороченных моделей платьев и юбок. Длина должна быть миди или мидакси, заявила стилист.