Стилисты раскрыли, какая неприметная деталь запросто выдаст плохого парикмахера

"Это когда он десять лет стрижёт тебе одно и то же, а когда просишь что-то новенькое, вдруг заболевает или уходит в отпуск. А если серьёзно, то плохой мастер всегда будет вас принижать: "Вам не пойдёт", "У вас не та густота", "У вас так никогда не получится". Если за этими словами не будет объяснений почему, значит, это плохой мастер", — рассказала Марта.