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13 сентября, 14:46

Стилисты раскрыли, какая неприметная деталь запросто выдаст плохого парикмахера

Стилист Кропоткина: Если у мастера не "горит" глаз, то это плохой парикмахер

<p>Обложка © Unsplash / <a href="https://unsplash.com/@awcreativeut?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Adam Winger</a></p>

Обложка © Unsplash / Adam Winger

13 сентября неофициально отмечается День парикмахера. Как распознать плохого мастера, когда впервые записываешься на стрижку? На этот вопрос РИАМО ответили парикмахеры: тренер-эксперт парикмахерского сервиса Марта Тухканен и парикмахер-стилист, эксперт по завивке волос Людмила Кропоткина.

"Это когда он десять лет стрижёт тебе одно и то же, а когда просишь что-то новенькое, вдруг заболевает или уходит в отпуск. А если серьёзно, то плохой мастер всегда будет вас принижать: "Вам не пойдёт", "У вас не та густота", "У вас так никогда не получится". Если за этими словами не будет объяснений почему, значит, это плохой мастер", рассказала Марта.

СМИ раскрыты ежемесячные траты Германии на парикмахера для Меркель

СМИ раскрыты ежемесячные траты Германии на парикмахера для Меркель

Людмила Кропоткина добавила, что если у мастера не "горит" глаз, то это точно не профессионал.

Ранее стилист Скорокосова составила топ нарядов, которые старят любую женщину после 45 лет. Она порекомендовала избегать укороченных моделей платьев и юбок. Длина должна быть миди или мидакси, заявила стилист.

Александра Мышляева
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