СМИ раскрыты ежемесячные траты Германии на парикмахера для Меркель
Tagesspiegel: ФРГ ежемесячно тратит три тысячи евро на парикмахера для Меркель
Правительство ФРГ продолжает каждый месяц платить три тысячи евро женщине, которая оказывает услуги визажиста, парикмахера и стилиста бывшему канцлеру Ангеле Меркель. Об этом пишет Tagesspiegel.
По данным журналистов, за прошлый год на эти услуги было затрачено 37 780 евро. В 2023-м немецкому правительству пришлось раскошелиться на 17 200 евро. Ежемесячно на эти услуги уходит свыше 310 тысяч рублей.
Кроме того, специалисту, сопровождающему Меркель в поездках, покупают билеты и оплачивают номера в отелях.
Ранее Лайф писал, что глава Министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок в погоне за красотой тратит шокирующие суммы на услуги стилиста. Как удалось выяснить немецкому изданию Bild, за год она потратила порядка 136,5 тысячи евро.