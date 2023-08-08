СМИ раскрыты ежемесячные траты Германии на парикмахера для Меркель

Правительство ФРГ продолжает каждый месяц платить три тысячи евро женщине, которая оказывает услуги визажиста, парикмахера и стилиста бывшему канцлеру Ангеле Меркель. Об этом пишет Tagesspiegel.

По данным журналистов, за прошлый год на эти услуги было затрачено 37 780 евро. В 2023-м немецкому правительству пришлось раскошелиться на 17 200 евро. Ежемесячно на эти услуги уходит свыше 310 тысяч рублей.

Кроме того, специалисту, сопровождающему Меркель в поездках, покупают билеты и оплачивают номера в отелях.