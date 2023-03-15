Bild: Экс-канцлер ФРГ Меркель полетела отдыхать в эконом-классе

Экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель полетела отдыхать в эконом-классе. По данным Bild, раньше она пользовалась правительственными лайнерами, а недавно бывшую руководительницу немецкого кабмина заметили на борту воздушного судна авиакомпании Eurowings.

"Единственный "бонус": её сопровождали к самолёту несколько человек (вероятно, сотрудники службы безопасности) и пустили на посадку первой. В самолёте она сидела на обычном кресле у иллюминатора", — сообщает таблоид.

Во время рейса Меркель что-то читала на планшете, разгадывала кроссворды и ела бутерброды. Она отдыхала на острове Фуэртевентура вместе с супругом, профессором Иоахимом Зауэром. Вышедшая на пенсию Меркель по-прежнему имеет право на охрану за счёт государства. При этом частные поездки она должна оплачивать сама.