Bild: Экс-канцлер ФРГ Меркель полетела отдыхать в эконом-классе
Экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель полетела отдыхать в эконом-классе. По данным Bild, раньше она пользовалась правительственными лайнерами, а недавно бывшую руководительницу немецкого кабмина заметили на борту воздушного судна авиакомпании Eurowings.
"Единственный "бонус": её сопровождали к самолёту несколько человек (вероятно, сотрудники службы безопасности) и пустили на посадку первой. В самолёте она сидела на обычном кресле у иллюминатора", — сообщает таблоид.
Во время рейса Меркель что-то читала на планшете, разгадывала кроссворды и ела бутерброды. Она отдыхала на острове Фуэртевентура вместе с супругом, профессором Иоахимом Зауэром. Вышедшая на пенсию Меркель по-прежнему имеет право на охрану за счёт государства. При этом частные поездки она должна оплачивать сама.
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Ранее Лайф писал, что в октябре 2022 года бывший премьер-министр Великобритании Джонсон вылетел в страну экономклассом. Перед этим политик был в Доминиканской Республике в течение двух недель.
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