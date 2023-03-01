"Николя, я не такая могущественная, как ты": Стало известно, как Саркози чуть не довёл Меркель до слёз

Экс-президент Франции Николя Саркози чуть не довёл бывшего канцлера Германии Ангелу Меркель до слёз при обсуждении поддержки европейских банков во время мирового финансового кризиса 2008 года. Об этом рассказал журналист издания Politico Пол Тейлор.

"Брюно Лё Мэр (экс-министр экономики Франции. — Прим. Лайфа) вспоминает, как Меркель однажды была близка к тому, чтобы расплакаться, когда под жёстким давлением бывшего президента Франции Николя Саркози пыталась быстро создать совместный фонд для поддержки зашатавшихся европейских банков во время финансового кризиса 2008 года. "Николя, я не такая могущественная, как ты", — жаловалась она французскому лидеру", — пишет Тейлор.

По его словам, нынешнее Правительство ФРГ под руководством Олафа Шольца ведёт себя аналогичным образом, находясь под давлением из-за поставок оружия Украине. Тейлор призвал "кабинетных стратегов" не ругать канцлера, а сперва подумать, "какую Германию они хотят на самом деле".

"Действительно ли они хотят, чтобы Берлин в одностороннем порядке использовал свой геополитический вес вместо того, чтобы быть скромной, неповоротливой бундесреспубликой последних семи десятилетий?" — задал вопрос обозреватель.