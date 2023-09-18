Регион

Уведомления отключены

18 сентября, 05:00

10 смешных провалов, после которых вы никогда не будете красить волосы дома

Всё ещё устраиваете парикмахерскую дома? Очень зря! Посмотрите на эти десять смешных провалов, которые заставят позабыть о домашнем окрашивании волос на-все-гда.

"Пока обесцвечивала волосы, надела на голову пакет... Принт с него остался на волосах", — noondo_-nibba.

Фото © Reddit / noondo_-nibba

Фото © Reddit / noondo_-nibba

"Как колледж, говорите? Что ж, моя соседка по комнате превратилась в смурфа!" KennzieMack.

Фото © Twitter / KennzieMack

Фото © Twitter / KennzieMack

"Не заметила, что перчатка порвалась, когда я красила волосы подруге, и теперь мои руки в пятнах", — CriticalReality.

Фото © Reddit / CriticalReality

Фото © Reddit / CriticalReality

"Угадайте, у кого оказалась аллергия на краску для волос?" a-liketheway.

Фото © Reddit / a-liketheway

Фото © Reddit / a-liketheway

"И победа в номинации "Отец года" достаётся мне! Я посоветовал ей просто принять душ вместо того, чтобы по-нормальному промыть волосы", — medicfourlife.

Фото © Reddit / medicfourlife

Фото © Reddit / medicfourlife

"Итак, бутылка с моей краской для волос просто взорвалась!" sashagreylovesme.

Фото © Reddit / sashagreylovesme

Фото © Reddit / sashagreylovesme

"Покрасила себе всё, кроме самих волос: язык, ногти, да даже глаз!" thievesbrotherhood.

Фото © Reddit / thievesbrotherhood

Фото © Reddit / thievesbrotherhood

"Вчера моя жена покрасила волосы... Что-то пошло не так", — cootrswampgrass.

Фото © Reddit / cootrswampgrass

Фото © Reddit / cootrswampgrass

"Оказывается, у меня аллергия на краску!" dscfsl67.

Фото © Reddit / dscfsl67

Фото © Reddit / dscfsl67

"Заплатила сестре, чтобы она меня покрасила. А можно как-то возврат оформить?.." whywedrivingsofast.

Фото © Reddit / whywedrivingsofast

Фото © Reddit / whywedrivingsofast

10 случаев, когда люди заказывали еду навынос, но, открыв пакет дома, были крайне удивлены

10 случаев, когда люди заказывали еду навынос, но, открыв пакет дома, были крайне удивлены

Обложка ©

Reddit / a-liketheway , sashagreylovesme

Сергей Трофимов
  • Wow
  • Вдохновение и мотивация
  • Лучшее из Интернета
  • Интересное
  • Поп-культура и Развлечения

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров