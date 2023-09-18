10 смешных провалов, после которых вы никогда не будете красить волосы дома
Всё ещё устраиваете парикмахерскую дома? Очень зря! Посмотрите на эти десять смешных провалов, которые заставят позабыть о домашнем окрашивании волос на-все-гда.
"Пока обесцвечивала волосы, надела на голову пакет... Принт с него остался на волосах", — noondo_-nibba.
Фото © Reddit / noondo_-nibba
"Как колледж, говорите? Что ж, моя соседка по комнате превратилась в смурфа!" — KennzieMack.
Фото © Twitter / KennzieMack
"Не заметила, что перчатка порвалась, когда я красила волосы подруге, и теперь мои руки в пятнах", — CriticalReality.
Фото © Reddit / CriticalReality
"Угадайте, у кого оказалась аллергия на краску для волос?" — a-liketheway.
Фото © Reddit / a-liketheway
"И победа в номинации "Отец года" достаётся мне! Я посоветовал ей просто принять душ вместо того, чтобы по-нормальному промыть волосы", — medicfourlife.
Фото © Reddit / medicfourlife
"Итак, бутылка с моей краской для волос просто взорвалась!" — sashagreylovesme.
Фото © Reddit / sashagreylovesme
"Покрасила себе всё, кроме самих волос: язык, ногти, да даже глаз!" — thievesbrotherhood.
Фото © Reddit / thievesbrotherhood
"Вчера моя жена покрасила волосы... Что-то пошло не так", — cootrswampgrass.
Фото © Reddit / cootrswampgrass
"Оказывается, у меня аллергия на краску!" — dscfsl67.
Фото © Reddit / dscfsl67
"Заплатила сестре, чтобы она меня покрасила. А можно как-то возврат оформить?.." — whywedrivingsofast.
Фото © Reddit / whywedrivingsofast
Reddit / a-liketheway , sashagreylovesme