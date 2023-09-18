10 смешных провалов, после которых вы никогда не будете красить волосы дома

"Пока обесцвечивала волосы, надела на голову пакет... Принт с него остался на волосах", — noondo_-nibba.

Фото © Reddit / noondo_-nibba

"Как колледж, говорите? Что ж, моя соседка по комнате превратилась в смурфа!" — KennzieMack.

Фото © Twitter / KennzieMack

"Не заметила, что перчатка порвалась, когда я красила волосы подруге, и теперь мои руки в пятнах", — CriticalReality.

Фото © Reddit / CriticalReality

"Угадайте, у кого оказалась аллергия на краску для волос?" — a-liketheway.

Фото © Reddit / a-liketheway

"И победа в номинации "Отец года" достаётся мне! Я посоветовал ей просто принять душ вместо того, чтобы по-нормальному промыть волосы", — medicfourlife.

Фото © Reddit / medicfourlife

"Итак, бутылка с моей краской для волос просто взорвалась!" — sashagreylovesme.

Фото © Reddit / sashagreylovesme

"Покрасила себе всё, кроме самих волос: язык, ногти, да даже глаз!" — thievesbrotherhood.

Фото © Reddit / thievesbrotherhood

"Вчера моя жена покрасила волосы... Что-то пошло не так", — cootrswampgrass.

Фото © Reddit / cootrswampgrass

"Оказывается, у меня аллергия на краску!" — dscfsl67.

Фото © Reddit / dscfsl67

"Заплатила сестре, чтобы она меня покрасила. А можно как-то возврат оформить?.." — whywedrivingsofast.