"Стали преследовать нас": Папарацци заставили Милоша Биковича сделать серьёзное заявление

Сербский актёр Милош Бикович станет отцом. О пополнении в семье звезда "Вызова" и "Холопа" сообщил поклонникам в своих соцсетях.

"Мы счастливы, что скоро станем родителями. И очень дорожим этим. Не хотели объявлять об этом до сих пор. Но в последние дни папарацци стали преследовать нас, и мы вынуждены раскрыть эту радостную новость раньше, чем планировали", — отметил актёр.

Бикович принял поздравления фанатов и попросил СМИ не терроризировать его и мать их будущего ребёнка. Артист заключил, как только пара захочет поговорить на эту тему, они обязательно свяжутся с журналистами.