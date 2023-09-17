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17 сентября, 19:19

"Стали преследовать нас": Папарацци заставили Милоша Биковича сделать серьёзное заявление

Актёр Милош Бикович станет отцом в первый раз

<p>Актёр Милош Бикович и его возлюбленная Ивана Малич. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / bikovic</p>

Актёр Милош Бикович и его возлюбленная Ивана Малич. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / bikovic

Сербский актёр Милош Бикович станет отцом. О пополнении в семье звезда "Вызова" и "Холопа" сообщил поклонникам в своих соцсетях.

"Мы счастливы, что скоро станем родителями. И очень дорожим этим. Не хотели объявлять об этом до сих пор. Но в последние дни папарацци стали преследовать нас, и мы вынуждены раскрыть эту радостную новость раньше, чем планировали", — отметил актёр.

Бикович принял поздравления фанатов и попросил СМИ не терроризировать его и мать их будущего ребёнка. Артист заключил, как только пара захочет поговорить на эту тему, они обязательно свяжутся с журналистами.

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Ранее Лайф писал, что в сети поползли слухи о вероятной беременности жены Сергея Жукова из "Руки вверх". Супруга Регина Бурд попала на видео, снятое журналистами. В кадре виден её округлившийся живот, который пока скрывается под свободной одеждой.

Дарья Нарыкова
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