"Стали преследовать нас": Папарацци заставили Милоша Биковича сделать серьёзное заявление
Актёр Милош Бикович станет отцом в первый раз
Актёр Милош Бикович и его возлюбленная Ивана Малич. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / bikovic
Сербский актёр Милош Бикович станет отцом. О пополнении в семье звезда "Вызова" и "Холопа" сообщил поклонникам в своих соцсетях.
"Мы счастливы, что скоро станем родителями. И очень дорожим этим. Не хотели объявлять об этом до сих пор. Но в последние дни папарацци стали преследовать нас, и мы вынуждены раскрыть эту радостную новость раньше, чем планировали", — отметил актёр.
Бикович принял поздравления фанатов и попросил СМИ не терроризировать его и мать их будущего ребёнка. Артист заключил, как только пара захочет поговорить на эту тему, они обязательно свяжутся с журналистами.
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