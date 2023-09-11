Жену Сергея Жукова из "Руки вверх" сняли на видео с округлившимся животиком
Жена Сергея Жукова попала на видео на фоне слухов о беременности
Сергей Жуков с семьёй. Обложка © телеграм-канал "Сергей Жуков и "Руки Вверх!"
Слухи о том, что певец Сергей Жуков и его супруга Регина Бурд станут родителями в четвёртый раз, косвенно подтверждает видео, которое снял Super.ru. Жена певца запечатлена на фестивале "Новый сезон" в Сочи — Super заметил округлившийся живот Регины, который она пока скрывает под свободной одеждой.
Ранее о том, что фронтмен группы "Руки вверх" снова станет отцом, писал StarHit. По предположениям журналистов, пополнение ожидается в конце года.
Жена Сергея Жукова Регина Бурд на фестивале "Новый сезон" в Сочи. Видео © Super.ru
Напомним, что Сергей и Регина вместе уже 17 лет, пара воспитывает уже трёх детей: 14-летнюю дочь Нику и двоих сыновей — 13-летнего Энджела и 8-летнего Мирона. При этом у певца есть ещё взрослая дочь Александра от первого брака.