Жену Сергея Жукова из "Руки вверх" сняли на видео с округлившимся животиком

Слухи о том, что певец Сергей Жуков и его супруга Регина Бурд станут родителями в четвёртый раз, косвенно подтверждает видео, которое снял Super.ru. Жена певца запечатлена на фестивале "Новый сезон" в Сочи — Super заметил округлившийся живот Регины, который она пока скрывает под свободной одеждой.

Ранее о том, что фронтмен группы "Руки вверх" снова станет отцом, писал StarHit. По предположениям журналистов, пополнение ожидается в конце года.

Жена Сергея Жукова Регина Бурд на фестивале "Новый сезон" в Сочи. Видео © Super.ru